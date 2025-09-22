 Nenustebkite, jei Kauno viešajame transporte išgirsite: šiandien vežame dykai

Nenustebkite, jei Kauno viešajame transporte išgirsite: šiandien vežame dykai

2025-09-22 10:36 diena.lt inf.

Pirmadienį, rugsėjo 22-ąją, minima Tarptautinė diena be automobilio. Šia proga visą dieną galima nemokamai važinėtis Kauno viešuoju transportu.

Nenustebkite, jei Kauno viešajame transporte išgirsite: šiandien vežame dykai
Nenustebkite, jei Kauno viešajame transporte išgirsite: šiandien vežame dykai / „Kauno autobusų“ nuotr.

Šią dieną keliauti į darbus, namus ar pažinti Kauną galima nemokamai važinėjant miesto troleibusais ir autobusais. Jei iš įpročio pažymėjote elektroninį bilietą ar „Žiogo“ programėlę, pinigai nebus nuskaitomi. Norintiems bilietą įsigyti iš vairuotojo, šis maloniai atsako: „Šiandien vežame dykai“.

Tikrai paliksiu savąjį automobilį namuose.

„Buvau pamiršus, kad Tarptautinę dieną be automobilio galima autobusais važiuoti nemokamai. Įlipus pažymėjau „Žiogo“ programėlėje bilietą, bet parašė nulius. Labai nustebau, malonu keliauti legaliu „zuikiu“. Tikrai šiandien dar ne kartą sėsiu į troleibusą, nes buvau susiplanavus visą eilę darbų. Planavau važiuoti automobiliu, bet kadangi nemokamas viešasis transportas, tikrai paliksiu savąjį automobilį namuose“, – apie ryto įspūdžius pasidalijo kaunietė Simona.

Primename, kad Kauno viešuoju transportu galima nemokamai važiuoti valstybinių švenčių dienomis: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją.

Šiame straipsnyje:
Tarptautinė diena be automobilio
Kauno viešasis transportas
nemokamas važiavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų