Organizatoriai skelbia: sugrįžta „Kaunas Pride“

„2026.09.12 KAUNAS PRIDE | BUVOM ESAM BŪSIM“, – skelbiama feisbuke savaitgalį paviešintoje trumpoje žinutėje.
Nurodyta vieta – Laisvės alėja.
Organizatoriai pranešė, kad daugiau informacijos bus suteikta vėliau.
Feisbuke matoma, kad renginiu šiuo metu viešai susidomėjo maždaug 50 žmonių.
Pirmosios ir vienintelės tokios eitynės buvo surengtos 2021-ųjų rugsėjį. Eitynėmis buvo siekiama atkreipti dėmesį į LGBTQ+ bendruomenės žmonių problemas.
Kaip tuomet skelbė policija, dėl viešosios tvarkos pažeidimo, agresyvaus elgesio, necenzūrinių žodžių sulaikyti 22 žmonės.
Per vykusį LGBT paradą į dalyvius skriejo žali kiaušiniai, jie buvo aplaistyti ir alumi.
Renginį saugojo gausios policijos pajėgos.
Eitynės vyko nuo Nepriklausomybės aikštės prie Soboro Laisvės alėja iki jos pabaigos, tuomet jų dalyviai apsisuko ir judėjo tuo pačiu maršrutu atgal.
Vyks ir Vilniuje: „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“
Birželio 2–6 dienomis į Vilnių sugrįžta tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis „Lithuanian Pride“.
Organizatoriai – Nacionalinė LGBT teisių organizacija (LGL) – pranešė, kad šiemet pagrindiniu festivalio renginiu, birželio 6 dieną vyksiančiomis eitynėmis „Už lygybę!“, bus siekiama nusiųsti aiškią politinę žinutę: „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
„Šių metų eitynės „Už lygybę!“ pateiks stiprų atsaką politikams, kurie imasi aktyvių veiksmų siekdami siaurinti konstitucinę šeimos sampratą ir kursto diskriminaciją LGBT žmonių atžvilgiu. Naujosios Europos Sąjungos LGBTIQ asmenų lygybės strategijos įgyvendinimas Lietuvoje taip pat išlieka vangus“, – teigė organizatoriai.
LGL vadovas Vladimiras Simonko sakė, kad eitynės taps aiškiu signalu politikams: „Eitynėse priminsime politikams, kad teismai jau registruoja tos pačios lyties asmenų partnerystes, tačiau partnerystės įstatymas lieka nepriimtas. Politikai ne tik nerodo lyderystės siekiant išspręsti šiuos mūsų bendruomenei aktualius klausimus, bet ir imasi veiksmų siekiant atšaukti Lietuvos teismų įtvirtintą vienalyčių šeimų pripažinimą. Apmaudu, tačiau Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų Baltijos šalių.“
Keičiasi eitynių maršrutas: kur ir kada rinktis
Organizatoriai informavo, kad šiemet nežymiai keisis eitynių maršrutas: dalyviai pradės rinktis 12 val. prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir žygiuos Gedimino prospektu link Kalnų parko, kur 17 val. vyks nemokamas Lietuvos ir užsienio žvaigždžių koncertas.
Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į „Kaunas Pride“ organizatorius. Gavę daugiau informacijos, publikaciją papildysime.
(be temos)
(be temos)