2025-12-01 20:00 diena.lt inf.

Esporto pradininkas Lietuvoje Edgaras Abromavičius Kauno rajono savivaldybės vadovams pristatė bandomąjį projektą „Mokyklų esporto čempionatas“ ir pasiūlė tapti bandomąja savivaldybe jį įgyvendinant.

Organizuos mokyklų esporto čempionatą
Organizuos mokyklų esporto čempionatą / freepik.com nuotr.

Parinkus penkias šešias Kauno rajono mokyklas, būtų surengtas NBA 2K čempionatas, kurio metu mokiniai turėtų galimybę pademonstruoti savo įgūdžius, taktinį mąstymą ir sportinį charakterį. Mokyklose būtų atrinkti stipriausi žaidėjai, kurie varžytųsi čempionato finale.

NBA 2K – tai realistiška krepšinio simuliacija, kurioje žaidėjai valdo NBA lygos žaidėjus arba kuria savo krepšininką ir rungiasi aikštelėje.

Kauno rajono savivaldybė nebijo prisiimti lyderystės ir ketina būti pirmąja savivaldybe Lietuvoje, organizuosiančia mokyklų esporto čempionatą.

