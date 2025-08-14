Panemunėje – tradicija tapusios futbolo rungtynės tarp kauniečių ir Vilniaus „Prelegentų“

Pasak šeimininkų komandos atstovo Manto Babušio, ne kartą žaidusio tarpusavio akistatose ir netgi pelniusio įvarčių, šiomis rungtynėmis kaskart sukuriama tikra futbolo šventė. Atvykę žiūrovai suteikia malonumo žaisti tiek palaikomai vietinei komandai, tiek ir priešininkams.
„Priešininkai kozirių ištraukia kiekvienais metais. Pamato, kad atsinaujiname, tai ir jie pasikviečia buvusių aukščiausio lygio žaidėjų. Mūsų komanda kiekvienai akistatai nusiteikia rimtai. To linkiu ir svečiams iš Vilniaus.
Atvykus gausiam palaikymui, šventė tampa gyva. Rungtynės vyksta būtent dėl žiūrovų. Tad visų laukiame sekmadienį, KTU inžinerijos licėjaus stadione“, – sakė jungtinės Kauno komandos atstovas M. Babušis.
Nors tai ir draugiškos rungtynės, visi nori laimėti.
Kasmet į Kauną atvykstantys „Prelegentai“ paprastai atsiveža ir gausų būrį Lietuvoje gerai žinomų žmonių. Anksčiau KTU inžinerijos licėjaus stadioną išbandė šalies futbolo legenda Marius Stankevičius, Nerijus Radžius ir kiti.
Ilgametis komandos žaidėjas, grupės ŽAS narys Linas Zareckas-Choras žinomų veidų pažadėjo ir šįkart.
„Nors tai ir draugiškos rungtynės, visi nori laimėti. Pergales skaičiuojame. Vakar kalbėjome su komanda – esame nusiteikę pergalei. Tik nežinau, ar amžiaus tam užteks. Bus nuožmi kova.
Iš pramogų pasaulio atstovų stiprūs liko tik Linas Zareckas ir Rolandas Skaisgirys. Rungtynėse bus ir buvusių futbolo rinktinės narių, profesionalų. Pirmiausia, žaisime iki pergalės, o po to – mišios“, – geros nuotaikos nestokojo L. Zareckas-Choras.
Rungtynės tarp Kauno jungtinės komandos ir Vilniaus „Prelegentų“ vyks šį sekmadienį, rugpjūčio 17 d. KTU inžinerijos licėjaus stadione (Vaidoto g. 11). Rungtynių teisėjo švilpukas, skelbiantis apie rungtynių pradžią, nuaidės 14 val.
Graži tradicija rengiama nuo 2012 metų.
