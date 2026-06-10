Pirmoji tokia Lietuvoje: Kauno rajone atsiras modulinės slėptuvės

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos rūsys pažymėtas kaip priedanga. Tačiau realybėje čia nei sudarytos tinkamos sąlygos slėptis, nei pakaktų vietos visiems mokiniams.
„Tas rūsys labai mažas – vos 40 kvadratinių metrų. Jame yra visos komunikacijos, todėl akivaizdu, kad ši priedanga labai simbolinė, labai maža ir nekomfortiška“, – pasakojo Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė.
Pavojaus atveju vaikai būtų vedami į saugiausią mokyklos vietą – koridorių, taikant dviejų sienų apsaugos principą. Vis dėlto koridoriuje gausu langų, o vietos užtektų tik maždaug 300 iš daugiau nei 800 mokinių.
„Kritiniu atveju galime naudotis ir tualetais, ir rūbinėmis. Tualetuose taip pat įrengtume priedangą“, – aiškino Valė Urbelienė.
Akivaizdu, kad ši mokykla negalėtų apsaugoti visų, jei kiltų pavojus. Negana to, čia tektų priimti ir prieglobsčio ieškančius gyventojus. Todėl Kauno rajone nuspręsta statyti pirmąją Lietuvoje modulinę, kilnojamą slėptuvę.
„Turime 100 kvadratinių metrų, dešimties konteinerių priedangą, kurioje tilptų apie 100 žmonių arba apie 300 vaikų“, – teigė Kauno rajono savivaldybės Parengties pareigūnas Dainius Raubūnas.
Vien šiai mokyklai, kad tilptų visi mokiniai, tokių slėptuvių reikėtų bent trijų.
„Numatytos vietos neįgaliesiems ir sėdimos vietos, autonominis apšvietimas su judesio davikliais, avarinis išėjimas. Taip pat turime tris gultus, kurie gali būti naudojami kaip neštuvai“, – pasakojo D. Raubūnas.
Kūrėjai sako, kad pastatyti kilnojamą slėptuvę užtrunka vos kelias dienas, o iš išorės tai sunkiai pastebimas objektas.
„Ji skirta apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių, skeveldrų, sprogimo bangos. Taip pat gali būti naudojama stichinių nelaimių, pavyzdžiui, uraganų, metu“, – aiškino „Revonia LT“ vadovas Nerijus Kazlauskas.
Bunkerio principas panašus į rūsio, tik šis įrengtas ne po žeme.
„Dronų smūgius gali atlaikyti. Konstrukcija padengta metro storio žemės sluoksniu, o betono storis siekia 50 centimetrų. Standartinių dronų smūgiai šios konstrukcijos nesulygintų su žeme“, – teigė N. Kazlauskas.
Toks bunkeris Kauno rajono savivaldybei kainavo beveik 200 tūkst. eurų. Meras sako, kad planuojama įrengti 12 tokių slėptuvių, nes jų ypač trūksta prie ugdymo įstaigų.
„Užliedžių daugiafunkcio centro teritorijoje, pagal civilinės saugos priedangų projektą, tokias priedangas statysime 2027 metais ir vėliau“, – teigė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kauno rajone yra apie 450 priedangų, kuriose tilptų 41 proc. gyventojų. Savivaldybė skiria iki 5 tūkst. eurų paramą daugiabučių rūsiams pritaikyti priedangoms. Tačiau meras sako, kad po pirmųjų oro pavojaus signalų tikėtasi didesnio gyventojų aktyvumo.
„Ne visi daugiabučiai pritaiko rūsius priedangoms. Jiems brangiau ir vertingiau laikyti įvairius daiktus nei rūpintis savo saugumu“, – sakė V. Makūnas.
Kauno miesto savivaldybė taip pat remia daugiabučių gyventojus, įsirengiančius priedangas, tačiau panašu, kad poreikio joms gyventojai kol kas nemato.
Pernai buvo panaudota tik pusė tam skirtų lėšų, o šiemet situacija išlieka panaši.
„Įrengtos šešios priedangos. Iš 100 tūkst. eurų buvo panaudota 50 tūkst. Šiais metais gautos dvi paraiškos, kurių suma siekia apie 50 tūkst. eurų. Kol kas susidomėjimas nėra padidėjęs“, – teigė Kauno savivaldybės skyriaus vyr. specialistas Paulius Jurkevičius.
Kauno mieste yra 334 priedangos, kuriose tilptų beveik pusė miesto gyventojų.
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