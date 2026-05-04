Plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą

Planuojama įrengti 80 naujų kamerų. Daugiausia – dešimt – jų atsiras Ringaudų, aštuonios – Babtų, po šešias – Garliavos ir Karmėlavos, penkios – Domeikavos, po keturias – Alšėnų, Užliedžių Garliavos apylinkių ir Vilkijos apylinkių, po tris – Lapių ir Raudondvario, po dvi – Akademijos, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Rokų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Vilkijos ir Zapyškio, po vieną – Kulautuvos, Neveronių ir Samylų seniūnijose.
Šiuo metu atliekami montavimo darbai.
Naujosios kameros leis efektyviau užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą, operatyvesnį reagavimą į pažeidimus ir didins gyventojų saugumą.
