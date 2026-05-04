 Plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą

Plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą

2026-05-04 06:00 diena.lt inf.

Bendradarbiaujant su policijos pareigūnais Kauno rajono savivaldybės teritorijoje pradedami vaizdo stebėjimo kamerų sistemos atnaujinimo ir plėtros darbai.

<span>Plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą</span>
Plečia vaizdo stebėjimo kamerų tinklą / freepik.com nuotr.

Planuojama įrengti 80 naujų kamerų. Daugiausia – dešimt – jų atsiras Ringaudų, aštuonios – Babtų, po šešias – Garliavos ir Karmėlavos, penkios – Domeikavos, po keturias – Alšėnų, Užliedžių Garliavos apylinkių ir Vilkijos apylinkių, po tris – Lapių ir Raudondvario, po dvi – Akademijos, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Rokų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Vilkijos ir Zapyškio, po vieną – Kulautuvos, Neveronių ir Samylų seniūnijose.

Šiuo metu atliekami montavimo darbai.

Naujosios kameros leis efektyviau užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą, operatyvesnį reagavimą į pažeidimus ir didins gyventojų saugumą.

Šiame straipsnyje:
vaizdo stebėjimo kameros
sistemos atnaujinimas
plėtros darbai
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų