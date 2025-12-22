Pokyčiai Vilkijoje: sovietmečio parduotuvė virto dizaino salonu

Apleistą parduotuvę prikelti naujam gyvenimui ryžosi dizainerė Kristina Grybaitė-Rajunčienė. „Kai įsigijome šį pastatą, supratau, kad komercija yra tiesiog įsigėrusi į jo sienas, todėl kilo mintis šią funkciją atgaivinti ir pritaikyti patalpas šiuolaikiniams poreikiams. Laukiame įvairių paslaugų teikėjų, nes tai išties puiki vieta“, – kalbėjo verslininkė, tvirtinusi, kad Vilkiją pamilo iš pirmo žvilgsnio.
Suremontuotame pastate ateityje įsikurs „Vilkių“ grožio salonas, bus įrengti šeši svečių kambariai, daugiafunkcė salė, kurioje bus galima organizuoti konferencijas, jogos užsiėmimus. Kitos patalpos taip pat bus nuomojamos įvairioms veikloms.
Į atidarymo renginį atvykęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas su žmona Aurelija pastebėjo, kad kūrybingi ir veiklūs žmonės yra didžiulė vertybė vietos bendruomenėms. „Kristina mėgsta grožį, todėl tikiu, kad prisidės prie Vilkijos atgimimo“, – sakė meras.
Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis patvirtino, kad, vos atvykusi į Vilkiją, K. Grybaitė-Rajunčienė pasinėrė į bendruomenės gyvenimą. „Kristinos nereikia raginti, jos pilna visur“, – tvirtino seniūnas.
Kristina ir Antanas Rajunčiai gyvena Išlauže (Prienų r.) ir čia taip pat aktyviai prisideda prie vietos bendruomenės gyvenimo.
K. Grybaitė-Rajunčienė yra įgyvendinusi daug projektų visoje Lietuvoje: kūrė interjero dizainą Mingės karčemai, „Ventragio“ užeigai Ventėje, restoranui „Diva“ Kaune, restoranui DU Ramučiuose, Lietuvos futbolo federacijos biurui, klinikai „Implantera“ ir daug interjerų individualiems būstams.
Naujausi komentarai