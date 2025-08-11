Vilkijoje – muzika, bendrystė ir jaunimo ritmas

Šventė suvienijo visus – nuo mažiausių iki vyriausių. Vaikų džiaugsmas liejosi šokinėjant ant batutų, jų laukė įvairios pramogos ir nuotaikinga animatorė iš „Linksmoji šventė“. Jaunimas visą dieną sukosi „Chillin Street“ zonoje – čia jų laukė veiklos, kūryba, bendrystė ir laisvė būti savimi. Visą dieną parke prie Nemuno šurmuliavo mugė, kviesdama pasivaikščioti, paragauti, įsigyti amatininkų, kulinarų ir kūrėjų darbų. Vilkijiečių ir miesto svečių taip pat laukė apžvalginiai plaukimai laivu „Zapyškis“. Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro palapinėje buvo atliekama bendruomenės narių sveikatos patikra, įsteigtais prizais apdovanoti bendruomenės nariai.
Šventės metu seniūnija nepamiršo pasidžiaugti ir padėkoti žmonėms, prisidedančiais prie miesto gyvenimo, švenčių kūrimo ir kasdienio gyvybingumo.
Renginyje netrūko ir sportinio azarto – prie kelto vyko paplūdimio turnyras Vilkijos seniūno taurei laimėti.
Vakarą vainikavo įspūdinga muzikinė programa – scenoje pasirodė profesionalūs atlikėjai ir duetai, sukūrę jaukią, jausmingą ir šventišką atmosferą. Styginių „Duo Viola“ duetas suteikė šventei elegancijos. Jų repertuaras, apimantis klasikinę, popmuziką ir džiazą, sužavėjo ne vieną žiūrovą. Atlikėjų Indrės ir Laimono duetas sujungė klasikos švelnumą ir popmuzikos gyvybę. Dainotas Varnas, vienas ryškiausių Lietuvos popscenos balsų, pažėrė ne tik gerai žinomų hitų, bet ir stiprių emocijų. Atlikėjų Iglės ir Tado duetas susiliejo į jautrų, energingą ir nuoširdų muzikinį pasakojimą.
Naujausi komentarai