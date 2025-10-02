Policija metė iššūkį vairuotojams: atskleidė dideles spragas

Naktinių žaidynių dalyviai pirmiausia buvo tikrinami alkotesteriu – daugeliui tai pirmas kartas, tad tenka aiškinti, kaip teisingai pūsti.
Toliau – klausimynas, nurodantis maršrutą. Pirmasis taškas – Kauno klinikos.
Paaiškėja, kad dalis vairuotojų, nors jau sėdi prie vairo, kaip naudotis pirmosios pagalbos rinkiniu nelaimės kelyje atveju – nežino.
Nors tai tik žaidimas, bet klaidų jaunuoliai neišvengė.
„Šiuo metu merginos vienintelis neigiamas dalykas, kad daroma viskas lėtai – pacientė kraujuoja, ožys ją nutrenkė, koja raudona. Skubame, reikia gelbėti žmones“, – pasakojo rezidentas Gytis Vaicekavičius.
Pasak medikų, į kelią išvažiuoti be pirmos pagalbos žinių – pavojinga.
„Kaip stabdyti kraujavimą, kaip pagelbėti, jeigu galūnių žaizdos, sąmonės sutrikimas, kvėpavimo sustojimas – mokėti pradinio gaivinimo veiksmus“, – aiškino Skubios pagalbos skyriaus gydytoja Ieva Paliokaitė.
Įveikę medicininį iššūkį klinikose, studentai vyko į kitą miesto galą – per sudėtingą žiedinę sankryžą. Pareigūnai teigia, kad naujokams keblumų kelia ne tik sankryžos, bet ir kelio ženklai.
„Sudėtingiausia – naujos vietos. Ne vietiniam reikia laiko susipažinti su miestu. Nežinoma vieta – sudėtingiausia. Reikia žiūrėti į kelio ženklus“, – komentavo Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
Į orientacines varžybas susirinko studentai iš Marijampolės, Telšių, Neringos, Jurbarko ir kitų miestų.
„Beveik dvejus metus vairuoju, bet stengiuosi į Kauną nevažiuoti, nes bijau eismo Kaune“, – prisipažino mergina.
„Daug eismo įvykių Kaune yra, daug neatsargių vairuotojų, nepasitikiu kitais vairuotojais“, – kalbėjo dalyvė.
Policija sako – rudenį avarijų padaugėja.
„Rugsėjo mėnesį techninių eismo įvykių fiksuojame daugiau, bet tą padidėjimą neišskirčiau kaip labai didelį“, – teigė P. Maila.
Anot Kauno policijos viršininko, pypinimų mieste būtų mažiau, jei kelyje būtų daugiau kultūros.
„Pagarbą kitam vairuotojui, signalų rodymą, greičio paisymą. Nepajunti, kad kažko nepadarei ir jau pypina – prašo atidumo“, – pabrėžė Kauno policijos viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šiemet orientacinėse varžybose jėgas išbandyti panoro rekordinis skaičius dalyvių – apie pusšimtį. Teko net registraciją stabdyti.
„Atkreipti dėmesį į eismo saugumo problematiką rudens sezono metu. Grįžtame į gatves išsiblaškę, rudenėjant keičiasi oro sąlygos, anksčiau temsta“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Per 5 valandas 15 komandų įveikė užduotis. Greičiausi gavo ne tik dovanų, bet ir vertingos patirties policijos mokykloje, kur laukė sudėtingi manevrai automobiliu, policijos manekeno tempimas, galimybė išbandyti, kaip prie vairo jaučiasi išgėręs žmogus.
