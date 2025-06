Pramynę kelią ne tik savivaldai

Suformavo savivaldą

Šimtas 1990 m. išrinktų deputatų per penkerius savo kadencijos metus, nepaisydami SSRS politinių, ekonominių ir net karinių represijų, suformavo visiškai naują vietos savivaldą, išstumdami sovietinę sistemą. Šventiniame renginyje kalbintas pirmojoje deputatų kadencijoje Bendrojo skyriaus vedėju dirbęs Kazimieras Starkevičius teigė, kad būtent Kauno deputatai pirmieji Rytų Europoje nusprendė pašalinti Lenino paminklą, stovėjusį dabartinėje Vienybės aikštėje, išmintingai sprendė klausimus, susijusius su SSRS paskelbta ekonomine blokada Lietuvai, sudarė pasipriešinimo planą Sausio 13-osios agresijos akivaizdoje ir jį vykdė.

„Tuo atveju, jei tą istorinį Lietuvai sausį Kaune būtų mėginama užimti strateginius objektus, mes, deputatai, buvome suplanavę sukeisti gatvių pavadinimus, namų numerius, užblokuoti tiltus, perkasti Savanorių prospektą ir t. t. Man teko įpareigojimas kaupti ir saugoti filmuotą medžiagą, dokumentus, fiksuojančius įvykius Sausio agresijos dienomis – taip tapau metraštininku Kaune ir laikau tai vienu iš brangiausių įpareigojimų, kokį tik esu gavęs“, – prisiminė pirmos kadencijos deputatas Kęstutis Ignatavičius, kurio iniciatyva 1995 m. buvo įkurtas iki šiol veikiantis vienintelis toks Lietuvoje Deputatų klubas.

Darbų kraitė

Ar daug dabar žinančių, kas Kaune inicijavo ir organizavo pirmąją Kauno gimtadienio šventę, Žalgirio mūšio inscenizaciją Santakoje, įspūdingas Hanzos dienas, susikibimą rankomis Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio proga nuo Kauno pilies iki S. Dariaus ir S. Girėno paminklo Ąžuolyne arba kieno iniciatyva pašventinta pirmoji bažnyčia Kaune (benediktinių), 1990 m. pasodinta 70 ąžuoliukų Nemuno saloje, atkurtas Kauno miesto muziejus?

Ispūdinga idėjų ir nuveiktų miesto, jo savivaldai darbų kraitė priklauso Kauno ceremonimeistrui Kęstučiui Ignatavičiui ir, kaip jis visuomet pabrėžia, Deputatų klubui. Beje, klubo įkūrimo proga pirmos kadencijos Kauno miesto savivaldybės deputatai 1995 m. pasodino Miesto sode ąžuoliuką, kuris lapoja ir dabar.

Būtent Kauno deputatai pirmieji Rytų Europoje nusprendė pašalinti Lenino paminklą, stovėjusį dabartinėje Vienybės aikštėje.

Miesto dienos paieška

Deputatų klubo narė, buvusi Kauno miesto vicemerė Vincė Vaidevutė Margevičienė į klausimą apie įsimintiniausius darbus, kuriuos nuveikė drauge su Deputatų klubu, atsakė: „Savivaldybė iki 1994 m. savo antspauduose naudojo valstybės herbą, t. y. Vytį, o štai bendromis mūsų pastangomis 1993 m. birželio 30 d. specialiu prezidento Algirdo Mykolo Brazausko dekretu buvo patvirtintas istorinis Kauno miesto herbo etalonas, liepos 6-ąją prezidentas Kauno rotušėje tą etaloną įteikė miesto Tarybos pirmininkui Vygintui Griniui.

Vėliau, 2008 m., radosi ir reprezentacinis miesto herbas, vėliava, kita savivaldos atributika. Tačiau aš asmeniškai itin vertinu K. Ignatavičiaus ir jo įkurto Deputatų klubo iniciatyvas ir drauge su istorikais atliktus išsamius tyrimus, nustatant miesto dienos datą.“

Anot K. Ignatavičiaus, dariusio pranešimą apie klubo narių veiklą per 30-metį, 1998 m. gruodžio 3-iąją Kauno miesto taryba, susirinkusi Rotušėje į iškilmingą posėdį, paskelbė miesto diena gegužės 20-ąją. Bet kaip radosi ta gegužės 20-oji? Į tai trumpai atsakė Miesto dienos idėjos autorius ir pagrindinis jos įgyvendintojas K. Ignatavičius: „Buvo daug apskritojo stalo diskusijų su istorikais, daug ginčų, kol pagaliau nutarta miesto gimtadienį švęsti gegužės 20-ąją. Ši data pasirinkta todėl, kad 1463 m. gegužės 20-ąją Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis suteikė gaisro nusiaubtam Kaunui naują Magdeburgo privilegiją, įvairių lengvatų pirkliams. Minėtą datą patikslino prof. Zigmantas Kiaupa. Beje, pagal privilegiją Kaunui buvo priskirti didžiuliai žemės plotai tarp Jiesios ir Zapyškio. Džiaugiuosi, kad man pavyko per įvairius ryšius gauti tos privilegijos kopiją iš vieno Sankt Peterburgo archyvų. Džiugu ir tai, kad ši šventė, tegul ir be ryškesnių renginių, gyva iki šiol.“

Istorija: Miesto dienos šventė sutraukė galybę smalsuolių. 2007 m. K. Ignatavičiaus archyvo nuotr.

Nevengė kritikos

Pasak buvusio Savivaldybės tarybos prezidiumo nario ir Tarybos pirmininko pavaduotojo Klemenso Rimšelio, pirmos kadencijos deputatai dirbo visuomeniniais pagrindais – gaudavo po 400 Lt per ketvirtį. Buvęs Savivaldybės tarybos pirmininkas V. Grinis prisiminė įsiplieksdavusius ginčus tarp deputatų dėl įvairių problemų sprendimo.

Renginyje kalbėjęs buvęs pirmasis Kauno meras Vidmantas Adomonis pažėrė aštrios kritikos šiuolaikinei savivaldai, pavadinęs ją partokratija, kurioje bujoja nepotizmas, neturintis nieko bendra su teisės viršenybe.

„Taip savivalda virsta savivale. Aš noriu tikėti, – išreiškė viltį V. Adomonis, – kad Kaunas pajėgus grįžti prie savivaldos pradžioje buvusių vertybių.“ O štai Virginija Ina Bedarfienė kreipėsi į K. Starkevičių, prašydama perduoti prašymą Seimo pirmininkui būti griežtesniam. Mat visuomenę piktina Seimo narių laisvas, nepagarbus elgesys per posėdžius, kai išeinama ir ateinama į salę bet kuriuo metu, įninkama į mobiliuosius telefonus.

Šypseną kėlę nutikimai

V. Grinis prisiminė Rotušėje surengtą priėmimą pirmajai karališkajai porai iš Švedijos – Karlui XVI Gustavui ir karalienei Silvijai. Tai buvo pirmas tokio aukšto rango asmenų vizitas Kaune. „Pamačiau Rotušėje per balta staltiese užtiestą stalą ropojantį nedidelį vorą. Sutrikau nežinodamas, kaip elgtis, bet, pastebėjęs karaliaus reakciją, nurimau – jis plačiai šypsojosi, – prisiminė pirmasis miesto Tarybos pirmininkas.

Susirinkusiųjų juoką sukėlė prof. Liudo Mažylio prisiminimų epizodas iš jo išvykos su deputatais į Vekšę (Švedija), kur jis buvo pristatytas kaip Kauno deputatų atstovas spaudai. Tada buvo pristatytas ir Vekšio atstovas pavarde Karlsonas. Lietuviai leipo iš juoko, o švedai negalėjo suprasti, kodėl. Kai jiems buvo paaiškinta, ką reiškia pavardė Mažylis švediškai, tada jau pakilo švediška juoko banga – juk susitiko Mažylis ir Karlsonas!

Jubiliejinio renginio pabaigoje Deputatų klubo vadovas ir jo pavaduotojas Raimundas Gaidys pasveikino jubiliatus, padėkojo renginio dalyviams, kiekvienam įteikdami Kauno deputatų klubo herbą rėmeliuose ir ragindami neapleisti klubo veiklos.