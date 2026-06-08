Prasideda Kačerginės „Žibutės“ atgimimo etapas

Kauno rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pradėti Kačerginėje, Juozo Zikaro g. 14, esančio nekilnojamojo turto nuosavybės klausimų sureguliavimo procedūras, siekiant sudaryti prielaidas sklandžiam komplekso atnaujinimo (rangos darbų) etapo įgyvendinimui. Tai reikšmingas žingsnis ne tik Kauno rajonui, bet ir visai šalies sveikatos priežiūros sistemai, nes bus siekiama sukurti modernų, šiuolaikinius standartus atitinkantį reabilitacijos centrą, kuriame gerai jaustųsi ir pacientai, ir darbuotojai.
Projektą Kauno rajono savivaldybė įgyvendina kartu su LSMU Kauno ligonine. Tarp ligoninės ir Kauno rajono savivaldybės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis numato glaudų institucijų bendradarbiavimą vykdant centro modernizavimo projektą.
„Sieksime, kad ši vieta taptų moderniu reabilitacijos ir sveikatinimo centru, kuriame žmogus jaustųsi laukiamas ir galėtų gauti aukščiausios kokybės paslaugas. Dėkoju LSMU Kauno ligoninės vadovybei už pasitikėjimą ir bendrą darbą įgyvendinant projektą, kuris neabejotinai pagerins mūsų krašto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Kai dirbama išvien, gimsta sprendimai, kuriantys ilgalaikę vertę žmonėms“, – teigė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Tai reikšmingas žingsnis ne tik Kauno rajonui, bet ir visai šalies sveikatos priežiūros sistemai.
Kauno rajono savivaldybės ir LSMU Kauno ligoninės bendradarbiavimas jau pasiteisino atnaujinant Konsultacijų poliklinikos padalinį Garliavoje ir Skubios pagalbos skyrių Hipodromo g. 13.
„Kačerginės „Žibutė“ ir toliau išliks LSMU Kauno ligoninės dalimi. Čia ir toliau bus teikiamos tiek vaikų, tiek suaugusiųjų reabilitacijos paslaugos moderniose, šiuolaikinius standartus atitinkančiose erdvėse“, – pabrėžė LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė Diana Žaliaduonytė.
Projekte numatyta ne tik atnaujinti esamus pastatus, bet ir sujungti juos į vientisą, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį kompleksą pušyno apsuptyje, išsaugant natūralią Kačerginės aplinką ir kurorto dvasią. Čia planuojamos ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems, prevencinės programos, hidroterapijos, haloterapijos ir kineziterapijos erdvės, 25 m baseinas, pritaikytas sveikatinimui ir vaikų mokymui plaukti bei profesionaliam sportui, pirtys ir kineziterapijos kabinetai.
Komplekso plotas sieks apie 9 236 kv. m. Pagal architektūrinius sprendinius numatyta šiuolaikiški, gamtai draugiški elementai – stikliniai paviršiai, apvalios formos, natūralios medžiagos, o svarbiausia – bus išsaugotas pušynas.
Komplekse planuojama įrengti bendruomenės sveikatinimo ir edukacijos erdves, informacijos centrą, požeminę priedangą civilinės saugos poreikiams ir infrastruktūrą, kuri tarnaus ne tik pacientams, bet ir Kačerginės bendruomenei. Taip pat numatyta patogi automobilių stovėjimo aikštelė.
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