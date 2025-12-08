 Prasideda naujo sporto aikštyno statybos

2025-12-08 08:00 diena.lt inf.

Lapkričio 28 d. Babtuose iškilmingai įkasta simbolinė kapsulė, žyminti naujo sporto aikštyno statybų pradžią.

Ženklas: kapsulė simbolizuoja darbų pradžią. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Prieš oficialų kapsulės įkasimą Babtų gimnazijos bendruomenė surengė simbolinį „Garbės bėgimą“, skirtą sportiškiausiems mokytojams, mokiniams ir absolventams, garsinantiems gimnaziją Lietuvoje ir už jos ribų, pagerbti. Bėgimo pabaigoje mažiausieji dalyviai iškilmingai perdavė laiko kapsulę Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui – netrukus ji atsidūrė žemėje kaip ateities kartoms skirtas istorinis ženklas.

„Šio projekto įgyvendinimas yra svarbus žingsnis gerinant Babtų miestelio sporto infrastruktūrą ir sudarant sąlygas visų amžiaus grupių gyventojams aktyviai, kokybiškai leisti laisvalaikį. Tai investicija į stipresnę, sveikesnę ir bendruomeniškesnę ateitį“, – kalbėjo meras.

Planuojant ir vykdant statybos darbus teritorijoje bus suformuota moderni, kompleksiška sporto infrastruktūra: įrengta futbolo aikštė su kamuolių gaudyklėmis, paplūdimio sporto aikštelė, bėgimo takai, šuolio su kartimi sektorius, šuoliaduobė, rutulio stūmimo zona, vidaus takai ir prieigų teritorija. Taip pat numatytos automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės, amfiteatras, visos teritorijos apšvietimas ir mažosios architektūros elementai.

Projektą įgyvendina bendrovės „Medinita“ ir „Bilresta“. Statybų pabaiga planuojama 2027 m. sausį, o bendra darbų vertė – daugiau kaip 2 mln. eurų.

