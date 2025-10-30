 Rotušės aikštėje – nauji medžiai

2025-10-30 12:53
Edita Šileikė

Laisvės alėjoje ir Rotušės aikštėje pasodinti nauji medžiai. Taip pat dar tęsiasi pagrindinės Senamiesčio aikštės rekonstrukcijos darbai. Dalis jų bus užbaigta iki kalėdinės eglutės įžiebimo šventės, kiti – kiek vėliau.

Brandūs: Rotušės aikštėje sodinami apie 20 m. amžiaus medžiai.

Vasarą centrinėje Kauno dalyje buvo nupjauti ligoti medžiai, o dabar į jų vietą sodinami nauji. Laisvės alėjoje atsodinama trylika liepų ir vienas klevas. Atsodinamų liepų šaknys pritaikytos augti miestuose, todėl tokie augalai ne tik turi suformuotą lają, bet ir šaknis, kurios auga gilyn, neiškilnoja plytelių. Naujų želdinių sulaukė ir pagrindinė Senamiesčio erdvė.

„Rotušės aikštėje pradėta sodinti dešimt medžių – septyni klevai ir trys liepos. Augalai atvežti iš Vokietijos medelyno, jų amžius 20–22 m. Planuojama, kad per artimiausias dvi savaites visi medžiai bus pasodinti“, – komentavo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

Kaita: Laisvės alėjoje ligotos liepos atsodinamos naujomis.
Kaita: Laisvės alėjoje ligotos liepos atsodinamos naujomis. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Rotušės aikštėje tebesitęsia rekonstrukcijos darbai. Lapkričio 22-ąją čia bus įžiebta Kalėdų elgė, tad pasiteiravome, ar pavyks iki šios šventės pakeisti dangą ir atlikti kitus numatytus darbus?

Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, aikštėje jau įrengta didžioji dalis dangos, atnaujinti požeminiai tinklai, sutvarkytas apšvietimas, šiuo metu vyksta fontano tvarkymo darbai.

Regimanto Zakšensko nuotr.

„Dar liko įrengti dangas prie Rotušės pastato ir už jo, pastatyti suolus, kitus mažosios architektūros elementus ir sutvarkyti aplinką. Šiuo metu rangovas atliks kalėdiniam laikotarpiui būtinus darbus. Darbai suplanuoti, taip, kad gražiausių metų švenčių renginius būtų galima organizuoti Rotušės aikštėje. Šventė vyks tik suremontuotoje teritorijoje, t. y. ten, kur vyks šventė, dangos bus įrengtos. Visiškai užbaigti tvarkyti Rotušės aikštę planuojama pavasarį“, – komentavo A. Pakalniškis.

