Rotušės aikštėje – pirmieji Kalėdų žingsniai

Kauniečiai jau pastebėjo, kad Rotušės aikštėje pradėti montuoti stikliniai kupolai. Juose šventiniu laikotarpiu bus įkurta Kalėdų Senelio rezidencija. Taip pat veiks edukacijų erdvės. Kiti kupolai vilios karšta kakava, spurgytėmis ir kalėdiškai papuoštais imbieriniais meduoliais. Kupolai bus išdėstyti aplink eglę, tad į juos bus patogu užsukti.
Šiais metais Kauno kalėdinė puošmena bus Art Deco stiliaus. Jos puošyba rūpinsis žinoma floristė Kristina Rimienė, laimėjusi Kauno miesto savivaldybės skelbtą konkursą.
Be to, Kaunas vėl puoš natūralią žaliaskarę. Iš kauniečių pateiktų eglučių komisija rinko pačią gražiausią. Šiemet ji į Senamiestį atkeliaus iš Petrašiūnų, kur augo net 65 metus. Tačiau šį medį sodinusi šeima pripažino, kad eglė jau sena, todėl baisu, jog per didesnį vėją gali užgriūti ant namo.
„Eglė jau labai didelė ir sena, neramu, kad neužvirstų ant namo. Juokiamės, kad ji truputį prasikaltusi – metami spygliai nešasi namo, o stambios plačios šakos užgožia šviesą. Todėl ją nusprendžiau padovanoti visiems kauniečiams. Džiaugiuosi, kad eglutė išvažiuoja į miestą. Ji bus gražiai padabinta, visi į ją žiūrės“, – kalbėjo eglę miestui dovanojanti kaunietė Irena Juškevičienė.
„Kauno architektūrinis paveldas įrašytas į UNESCO sąrašą, o šiemet sukanka lygiai 100 metų nuo Art Deco stiliaus atsiradimo. Todėl net nekilo abejonių, kad šiais metais Kaunui reikia Art Deco eglės“, – apie šių metų eglutės puošybos temą pasakojo K. Rimienė.
Pasak jos, tema atsiskleis per Art Deco stiliui būdingas linijas, tiesias ir konkrečias formas, aštrius kampus ir ornamentiką. Tarp eglės puošybos elementų atsiras ir vienas kitas barokinio stiliaus žaisliukas, atliepiantis aplink Rotušę esančių pastatų stilistiką. Vientisumą puošyboje padės išlaikyti vyraujanti aukso spalva.
Šiųmetė eglė turės ne tik išskirtinius žaisliukus, bet ir lemputes. „Tiekėjai, iš kurių įsigijome apšvietimo elementus, patikino, kad nė vienoje iš Baltijos šalių miesto eglė nebuvo apšviesta tokiomis lemputėmis“, – kalbėjo eglutės kūrėja.
Anot K. Rimienės, apšvietimo sprendimai leis stebėti eglę, kuri keis savo veidą ir džiugins žmones.
Šiais metais taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų su PVM, Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas – 150 tūkst. eurų su PVM.
Kauno eglutės įžiebimo šventė vyks lapkričio 22 d.
