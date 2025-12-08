Sieks darnios susisiekimo infrastruktūros plėtros

Patvirtinus planą, vietinės reikšmės keliai ir gatvės bus planuojami laikantis kiekvienai gatvei ar keliui nustatytų reikalavimų. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius galės kokybiškai išnagrinėti prašymus ir parengti atitinkamas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygas, vertinti esamos ir suplanuotos susisiekimo infrastruktūros poreikį keičiant žemės sklypų paskirtis.
Rengiant specialųjį planą, buvo inventorizuotas esamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklas, numatytos galimos jungtys, esamos ir siūlomos kelių ir gatvių kategorijos, atstumai tarp raudonųjų linijų, galimi kelių pločių apskaičiavimo algoritmai ir kt.
Specialusis planas buvo suderintas Teritorijų planavimo komisijoje, gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas.
Naujausi komentarai