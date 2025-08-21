Skelbia naujausią žinią apie viaduko statybas Kaune

Pagerins susisiekimą
„Šiuo metu Kaune statomi trys nauji tiltai ir viadukas per A1 magistralę neabejotinai palengvins judėjimą ir kasdienes miestiečių keliones. Svarbi transporto jungtis ties Ašigalio gatve statoma vien tik už kauniečių pinigus. AČIŪ jiems už tai. Viadukas nukraus dalį transporto nuo Savanorių prospekto ir Jonavos gatvės. Tolygiau paskirstytas eismas padės išvengti spūsčių piko metu. Be to, atsiras dar viena kryptis pajūrio link“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Ašigalio viaduko statybvietėje sumontuota dalis estakados atramų ir perdangos sijų. Įrengti lietaus nuvedimo, apšvietimo tinklai, drenažo sistema.
Rangovai toliau tęsia atramų ir perdangos sijų montavimo darbus, asfaltuoja būsimus estakados ir magistralės jungiamuosius kelius.
Įspūdinga naktinė „operacija“
Viaduko statybos kone didžiausio susidomėjimo sulaukė rugpjūčio 4–5 dienomis. Dėl saugumo pusei paros teko uždaryti nedidelę atkarpa A1 magistralės transporto mazge tarp Savanorių prospekto ir Jonavos gatvės.
Kol vairuotojai naktį keliavo apylankomis, rangovai mažiau nei per 12 valandų virš A1 magistralės sumontavo devynias gelžbetonines sijas. Vienos svoris – 27 tonos. Pačią viaduko konstrukciją iš viso sudarys dešimtys tokių perdangos elementų.
Po atliktų sudėtingų ir ypatingo tikslumo reikalaujančių darbų išryškėjo būsimojo viaduko jungtys su nauja žiedine sankryža, taip pat lėtėjimo ir greitėjimo juostomis.
Statybos įpusėjo
Ties Ašigalio gatve statoma skirtingų lygių sankryža su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Įgyvendinus visą projektą, vairuotojams bus lengviau pasiekiamas Eigulių mikrorajonas. Lygiagrečiai atsiras nauja kryptis pajūrio link.
Pėstieji ir dviratininkai greitai bei saugiai galės patekti į Kleboniškio mišką, naudojantis visiškai nauju pėsčiųjų ir dviračių taku.
Viaduko statyba per magistralę prasidėjo šiemet, kovo mėnesio pabaigoje. Iki šiol atlikta beveik pusė visų numatytų darbų. Jeigu viskas klostysis pagal planą, vairuotojai nauju transporto mazgu galės naudotis jau šių metų pabaigoje.
Be statomo viaduko per A1 magistralę, Kaune taip pat įpusėjo Santakos tilto statyba per Nemuną. Čia pat, abipus salos ir Žemosios Fredos, statoma jungtis pėstiesiems ir dviratininkams. Paruošiamieji darbai startavo tarp Senamiesčio bei Brastos gatvės – čia taip pat bus pastatytas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas.
