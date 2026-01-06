Sniegas ir šaltis – prekiaujančiųjų turguje priešas

2026-aisiais prie prekystalių lauke joje nebuvo nė vieno pardavėjo, kol kas dirba tik vienas turgavietėje esantis kioskas. Šiandien, kaip ir pastarosiomis dienomis, sąlygos lauke prekiauti vaisiais ir daržovėmis – netinkamos.
Vienintelio dirbančio kiosko pardavėjos taip pat negali džiaugtis, nes į jį užsuka nedaug pirkėjų.
Žiemą dėl šalčių šioje turgavietėje vaisiais ir daržovėmis prekiaujantys žmonės beveik nedirba. Viena šeima darbus dažniausiai baigia dar spalio viduryje ir turguje pasirodo tik kovo pabaigoje.
Kiti „Dainavos“ turgavietės prekeiviai, kurių išvis yra mažai, tokių ilgų pertraukų nedaro, elgiasi lanksčiau – atsižvelgia į oro sąlygas.
Po Naujųjų metų šioje turgavietėje nedaug ir pramoninėmis prekėmis prekiaujančių pardavėjų. Lankytojų taip pat itin mažai. Šiandien vidudienį pirkėjų visai nesimatė.
Po švenčių, sausio 2-ąją, turgavietė buvo uždaryta, oficialiai nedirbo.
Tačiau Čečėnijos nepriklausomybės aikštėje tik šeštadieniais veikiantis Ūkininkų turgus dirbo ir gruodžio 27-ąją, ir sausio 3-ąją. Vis dėlto pardavėjų ir jame buvo kur kas mažiau nei įprasta.
