Kaune – neįtikėtinai pigios trešnės

Kilogramas neišvaizdžių, nelabai sultingų, bet kietų ir saldžių trešnių kainavo neįtikėtinai mažai – vos tris eurus. Susigundžiau nusipirkti, nes Kauno turgavietėse trešnių nesimato jau kelios savaitės. Prieš dvi savaites viena turguje dirbanti moteris, paklausta, kodėl neprekiauja trešnėmis neteigė, kad šių uogų jau nebėra. „Trešnių nebeužsakinėjame, nes nemažai šių uogų nespėjome parduoti – jos sugedo“, – paaiškino prekeivė.
Kioske pirktos trešnės, žinoma, nebuvo tokios skanios, sultingos, kaip vasaros viduryje. Tačiau saldžios, valgyti galima. Beje, jomis po tris eurus prekiauta ir vakar.
Šiemet tokia patrauklia kaina trešnės Kauno turgavietėse ir uogomis, vaisiais, daržovėmis prekiaujančiuose kioskuose nebuvo pardavinėjamos. Pigiausiai (po 4,50 euro) trešnių turguje buvo galima įsigyti liepos viduryje.
Rugsėjo pradžioje Kauno turgavietėse ženkliai sumažėjo slyvų, obuolių, kriaušių kainos. Penktadienį pigiausiai kilogramą slyvų „Dainavos“ turgavietėje galima buvo nusipirkti už vieną eurą. Dauguma prekeivių slyvas pardavinėjo po 1,20-1,30 euro. Kai kurių rūšių slyvos kainavo brangiau – 2,5 ar net 3 eurus.
Ketvirtadienį ir penktadienį kilogramas obuolių „Dainavos“ turgavietėje kainavo 0,80 – 1,80 euro, morkų – 0,90, kriaušių – 1,20 – 2,50, agurkų – 1,80 – 3, pomidorų 1,40 – 2,50.
Už kilogramą šilauogių buvo prašoma 5,50 euro, braškių – 6,50.
Netoli turgavietės esančiame kioske slyvos kainavo 1,30 – 2,60, kriaušės – 1,60, agurkai 1,30, šilauogės 4,50. Penktadienį jame pigiai – po 4,90 euro – pardavinėtos neišvaizdžios braškės.
Prieš savaitę Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje šeštadieniais veikiančiame Ūkininkų turguje už lietuviškų braškių kilogramą moteris prašė 10 eurų, o šilauoges pardavinėjo po šešis eurus. Daugiau prekiautojų braškėmis šioje turgavietėje nebuvo.
Šiemet Kaune šilauogių pigiausiai buvo galima nusipirkti už 4,50 euro. Tiek jos vakar kainavo minėtame kioske, o Stoties turgavietėje – rugpjūčio antroje pusėje. Pernai šilauogių kaina trumpam buvo nukritusi iki 3 eurų, o graikiškų braškių – iki 1,80.
