Ikimokyklinukai ir pradinukai nemokamai gaus vaisių, daržovių ir pieno produktų

Pratęsus programą, jau nuo spalio 1 dienos ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys vaikai bei pradinių klasių mokiniai toliau gaus ekologiškų arba pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą išaugintų ar pagamintų produktų.
Ministerijos duomenimis, programoje dalyvauja 1,4 tūkst. vaikų ugdymo įstaigų, produktus gauna per 230 tūkst. vaikų.
Vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai pagal šią programą gaus ekologiškų obuolių, morkų, kriaušių, sulčių ir geriamojo pieno bei pieno produktų: jogurto, šviežio ir brandinto sūrio.
