Būna ir taip: ūkiai kviečia žmones pačius nusiskinti daržovių

„Pasiruoškite ir pirmyn“ – tokie šūksniai skamba Reino krašte, netoli Kelno.
Tik šie žmonės nėra darbininkai, jie – pirkėjai. Kas atvyksta į šį ūkį, turi patys paplušėti, tai būtent ir traukia.
„Tai galimybė pasimėgauti, jei pats neturi daržo“, – teigė pašnekovas.
„Ypač smagu su vaikais. Jie mėgsta rinkti – ir vaikai laimingi, ir mes“, – sakė kitas pašnekovas.
O šiame ūkyje tikrai yra iš ko rinktis – auga 40 rūšių ir veislių vaisių bei daržovių: nuo įprastų agurkų iki pankolių ir kopūstų. Jaunam vokiečiui ūkininkui kilo mintis atiduoti derlių į klientų rankas.
„Naudinga visiems. Ir klientai įsigyja produktų už mažą kainą – net mažesnę nei parduotuvėse su nuolaida. Aš, kaip ūkininkas, sutaupau derliaus nuėmimo išlaidų ir už produkciją gaunu daugiau nei gaučiau iš didmenininkų“, – nurodė ūkininkas Simonas Kleinas.
Artišokas Vokietijos prekybos centruose kainuoja virš trijų eurų, o iš šio lauko – perpus pigiau. Tiesa, kai kurių gėrybių kaip pomidorų, kainos panašios, bet didžiausias skirtumas – šviežumas.
„Todėl jie atvyksta čia patys nuimti derliaus, nes puikiai žino, kad į prekybos centrą agurkai keliauja tris, keturias ar net penkias dienas. Agurkai nebebūna tokie traškūs kaip čia, kai juos nusiskini pats“, – kalbėjo ūkininkas.
Visoje Vokietijoje tokių ūkių vis daugėja – toks modelis išties pasiteisino.
