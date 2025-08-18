 Būna ir taip: ūkiai kviečia žmones pačius nusiskinti daržovių

Būna ir taip: ūkiai kviečia žmones pačius nusiskinti daržovių

2025-08-18 12:27
Eglė Radušytė (LNK)

Vasaros metu ūkiai kviečia žmones prisiskinti uogų patiems – ypač išpopuliarėjo šilauogės, o štai Vokietijoje daug ūkininkų vilioja į savus laukus nusiskinti daržovių.

Būna ir taip: ūkiai kviečia žmones pačius nusiskinti daržovių
Būna ir taip: ūkiai kviečia žmones pačius nusiskinti daržovių / LNK stop kadras

„Pasiruoškite ir pirmyn“ – tokie šūksniai skamba Reino krašte, netoli Kelno. 

Tik šie žmonės nėra darbininkai, jie – pirkėjai. Kas atvyksta į šį ūkį, turi patys paplušėti, tai būtent ir traukia.

„Tai galimybė pasimėgauti, jei pats neturi daržo“, – teigė pašnekovas.

„Ypač smagu su vaikais. Jie mėgsta rinkti – ir vaikai laimingi, ir mes“, – sakė kitas pašnekovas.

O šiame ūkyje tikrai yra iš ko rinktis – auga 40 rūšių ir veislių vaisių bei daržovių: nuo įprastų agurkų iki pankolių ir kopūstų. Jaunam vokiečiui ūkininkui kilo mintis atiduoti derlių į klientų rankas.

LNK stop kadras

„Naudinga visiems. Ir klientai įsigyja produktų už mažą kainą – net mažesnę nei parduotuvėse su nuolaida. Aš, kaip ūkininkas, sutaupau derliaus nuėmimo išlaidų ir už produkciją gaunu daugiau nei gaučiau iš didmenininkų“, – nurodė ūkininkas Simonas Kleinas. 

Artišokas Vokietijos prekybos centruose kainuoja virš trijų eurų, o iš šio lauko – perpus pigiau. Tiesa, kai kurių gėrybių kaip pomidorų, kainos panašios, bet didžiausias skirtumas – šviežumas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše: 

„Todėl jie atvyksta čia patys nuimti derliaus, nes puikiai žino, kad į prekybos centrą agurkai keliauja tris, keturias ar net penkias dienas. Agurkai nebebūna tokie traškūs kaip čia, kai juos nusiskini pats“, – kalbėjo ūkininkas.

Visoje Vokietijoje tokių ūkių vis daugėja – toks modelis išties pasiteisino.

Šiame straipsnyje:
ūkis
daržovės
uogos
Vokietija
derlius
vaisiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų