Sniegas Kaune: kol gyventojai fiksuoja pusnis, kelininkai dirba be sustojimo

Nustebino sniego kiekis
Portalo kauno.diena.lt skaitytojas pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti, kad prie garažų Ramučiuose pridrėbė apie 30 cm sniego.
„Atvažiavę į garažą buvom labai nustebę, negalėjome durų atidaryti“, – rašė skaitytojas, nufotografavęs liniuotę su sniego pusnimis.
Socialiniuose tinkluose kauniečiai taip pat dalijasi nuotraukomis, kaip lipdo besmegenius bei kaip atrodo žiemiškas Kaunas.
Gatvės nuolat valomos
Kol vieni džiaugiasi žiema, kitiems ji – kupina darbo. Štai „Kauno švara“ pilnu tempu valo miesto gatves ir šaligatvius, kad būtų užtikrintas saugumas.
„Atsižvelgiant į nuolat kintančias ir sudėtingas meteorologines sąlygas, miesto gatvių ir šaligatvių priežiūros darbai vykdomi nepertraukiamai, įskaitant ir naktį. Svarbu pažymėti, kad esant intensyviam ar nuolatiniam snygiui, krituliai greitai padengia jau nuvalytą ar pabarstytą kelio dangą, todėl sniego sluoksnis gali atsinaujinti net ir technikai dirbant be sustojimo“, – komentavo „Kauno švaros“ atstovė spaudai.
Ji informavo, kad 3 val. nakties pradėtas miesto šaligatvių valymas ir barstymas smėlio–druskos mišiniu. Iki 8 val. ryto baigtas pagrindinių miesto gatvių barstymas šlapios druskos mišiniu, kuris yra vienas efektyviausių metodų esant minusinei temperatūrai ir intensyviam eismui. Nuo ryto tęsiami papildomų miesto gatvių valymo ir barstymo darbai.
„Mieste be pertraukų dirba penkiolika specialiosios kelių priežiūros mašinų, penkiolika traktorių su valymo ir barstymo įranga, trys „Bobcat“ tipo technikos, skirti siauresnėms vietoms ir pėsčiųjų zonoms. Ypatingas dėmesys skiriamas įkalnėms, sankryžoms, pavojingiems ruožams, viešojo transporto maršrutams bei intensyviausiai naudojamoms miesto vietoms. Šiose zonose darbai vykdomi prioritetine tvarka, siekiant užtikrinti eismo ir pėsčiųjų saugumą“, – nurodė „Kauno švaros“ atstovė.
Turi prisidėti ir gyventojai
„Kauno švara“ rūpinasi miesto gatvėmis ir šaligatviais, tačiau sniegą kasti turėtų ir patys gyventojai, taip sutvarkydami aplinką ties savo gyvenamaisiais namais.
„Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių namų kiemų, įvažiavimų, privačių valdų ir jų prieigų priežiūra, įskaitant sniego valymą bei sezoninius aplinkos tvarkymo darbus, pagal galiojančius teisės aktus yra pačių gyventojų, bendrijų ar pastatų administratorių atsakomybė. Gyventojai šiuos darbus gali atlikti patys arba sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais.
Suprantame gyventojų lūkesčius ir emocijas, tačiau svarbu suprasti, kad žiemos kelių priežiūra yra nenutrūkstamas procesas, ypač esant permainingoms oro sąlygoms, temperatūros svyravimams ir nuolatiniam snygiui. Miestas valomas nuosekliai, atsakingai ir pagal nustatytus prioritetus“, – pažymėjo „Kauno švaros“ atstovė.
Gyventojai šiuos darbus gali atlikti patys.
Žiemos metu eismo ir pėsčiųjų saugumas priklauso ne tik nuo atliekamų miesto priežiūros darbų, bet ir nuo vairuotojų, pėsčiųjų atsakingo elgesio. Esant sudėtingoms oro sąlygoms, gyventojai raginami laikytis Kelių eismo taisyklių, pasirinkti saugų greitį, laikytis didesnio atstumo tarp transporto priemonių, vengti staigių manevrų bei įvertinti pėsčiųjų judėjimą.
„Pėsčiųjų prašome būti itin atidiems kertant gatves, naudotis pėsčiųjų perėjomis, o tamsiuoju paros metu – dėvėti atšvaitus. Taip pat raginame gyventojus planuoti keliones atsakingai, skirti daugiau laiko, o, esant galimybei, rinktis viešąjį transportą“, – rūpintis savo ir kitų saugumu paragino „Kauno švaros“ atstovė.
