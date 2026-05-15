Suvienijo alumnus iš įvairių pasaulio šalių

Išliekantis ryšys
Alumnų koordinatoriai, tarptautinių ryšių ir komunikacijos ekspertai, universitetų atstovai, tyrėjai ir bendruomenių kūrėjai atvyko ne tik iš Europos, bet ir iš Brazilijos bei Peru. Dvi dienas dalytasi idėjomis apie tai, kaip universitetai gali kurti ilgalaikius ryšius su savo absolventais, stiprinti bendruomenes ir telkti alumnus prasmingai partnerystei.
Juos jungė bendra tema – kaip po studijų nenutrūkstantis ryšys su universitetu gali kurti vertę absolventams, aukštajai mokyklai ir platesnei visuomenei.
Konferencijos dalyvius sveikinusi KTU strateginių partnerysčių prorektorė prof. dr. Edita Gimžauskienė pabrėžė, kad alumnų ryšys su universitetu gali tapti ilgalaikių partnerysčių pagrindu.
„Alumnai yra svarbi universiteto ekosistemos dalis – jie tampa partneriais, ambasadoriais, darbdaviais, mentoriais ir žinių skleidėjais. Tokios konferencijos kaip „ICAReAlumni 2026“ parodo, kad ilgalaikiai ryšiai su absolventais kuria vertę ne tik universitetui, bet ir visuomenei“, – teigė prof. dr. E. Gimžauskienė.
Svarbus bendravimas
Konferencijoje dalyvavo ir dr. Diana Aguiar Vieira – tarptautinės „ICAReAlumni“ konferencijos ir bendruomenės įkūrėja, psichologė, tyrėja, tarptautinių renginių pranešėja ir Porto apskaitos ir verslo mokyklos ISCAP ir Porto politechnikos universiteto (Portugalija) docentė. Jos veikla apima alumnų ryšių, karjeros plėtros, įsidarbinamumo, socialinių įgūdžių ir saviveiksmingumo temas.
„KTU surengta konferencija „ICAReAlumni 2026“ buvo puikus pavyzdys, kaip profesionalumas gali derėti su žmogišku rūpesčiu ir šiluma. Kiekviena detalė buvo apgalvota, o kiekvienas dalyvis galėjo jaustis laukiamas, pastebėtas ir svarbus. Nuoširdžiai dėkoju organizatoriams už jų rūpestį, svetingumą ir gebėjimą sukurti erdvę, kurioje žmonės ne tik dalijosi žiniomis, bet ir stiprino tarptautinę „ICAReAlumni“ bendruomenę. Jie išvyko iš renginio su ypatingais įspūdžiais“, – teigė dr. D. Aguiar Vieira.
Būtent D. Aguiar Vieiros vizija, tikėjimas absolventų ryšių svarba ir gebėjimas telkti žmones padėjo sukurti tarptautinę bendruomenę, kurioje alumnų srities profesionalai gali mokytis vieni iš kitų, dalytis patirtimi ir kartu augti.
Pasak renginio organizatorės, KTU alumnų centro vadovės ir KTU alumnų asociacijos valdybos narės Vidos Drąsutės, tokie susitikimai dar kartą primena, kad alumnų veikla nėra tik kontaktų palaikymas ar renginių organizavimas.
„Alumnų bendruomenė prasideda nuo labai žmogiško jausmo – supratimo, kad esi laukiamas, girdimas ir reikalingas. Tai ilgalaikė partnerystė, pagal kurią absolventai kviečiami grįžti į universitetą kaip mentoriai, ekspertai, darbdaviai, partneriai, rėmėjai ar tiesiog žmonės, norintys išlaikyti ryšį su savo alma mater. Kai alumnai dalijasi savo patirtimi, įkvepia studentus, tampa jiems pavyzdžiu, prisideda prie studijų proceso ar bendrų iniciatyvų, gimsta ryšys, kuris išlieka gerokai ilgiau nei studijų metai“, – teigė V. Drąsutė.
Pasitikėjimo tema
Konferencijoje dėmesio skirta ir pasitikėjimo temai. Apie tai savo pranešime „Kaip pasitikėjimas veikia ilgalaikes partnerystes“ kalbėjo KTU alumnas, žinomas strategas ir derybininkas Gražvydas Jukna, „Nordic Negotiation Hub“ vadovas.
Jis pabrėžė, kad pasitikėjimas alumnams nėra tik graži vertybė – tai pagrindas, leidžiantis kurti ilgalaikes partnerystes, stiprinti bendradarbiavimą ir išlaikyti gyvą ryšį tarp universiteto, absolventų, partnerių ir visuomenės.
Ilgalaikės partnerystės neprasideda nuo formalių susitarimų. Jos prasideda nuo patikimumo, pagarbos, bendro tikslo ir nuosekliai kuriamos teigiamos patirties. Būtent ši žinutė tapo svarbia konferencijos pradžios ašimi ir natūraliai susijungė su visomis kitomis temomis – bendryste, mentoryste, alumnų įtraukimu ir tarptautiniu bendradarbiavimu.
Dėmesys – ir bendrystei
Konferencijos programa buvo skirta aktualiausioms alumnų įtraukimo temoms: alumnų tinklų vystymui, mentorystės iniciatyvoms, studentų ir absolventų bendradarbiavimui karjeros srityje, bendruomenių stiprinimui, komunikacijai, universitetų ir absolventų partnerystėms.
Pranešėjai ir diskusijų dalyviai dalijosi gerosiomis praktikomis, kaip universitetai skirtingose šalyse kuria alumnų klubus, stiprina absolventų tarpusavio ryšius, įtraukia juos į studijų kokybės gerinimą, studentų karjeros ugdymą, tarptautines iniciatyvas ir socialinės atsakomybės projektus.
Konferencijoje ne kartą akcentuota, kad šiuolaikinis universitetas nebėra tik vieta, kurioje žmogus praleidžia kelerius studijų metus. Tai viso gyvenimo bendruomenė, į kurią absolventas gali sugrįžti įvairiais gyvenimo etapais – kaip mentorius, partneris, ekspertas, rėmėjas, darbdavys ar tiesiog žmogus, norintis išlaikyti ryšį su savo alma mater.
KTU alumnų asociacijos prezidentas Rimantas Lekavičius akcentavo alumnų asociacijos vaidmenį telkiant skirtingų kartų absolventus ir stiprinant ryšį su universitetu.
„KTU alumnų asociacija yra tiltas tarp skirtingų kartų, profesijų ir patirčių. Kiekvienas absolventas iš universiteto išsineša ne tik diplomą, bet ir dalį bendruomenės, į kurią visada gali sugrįžti. Labai džiugu, kad ši konferencija Kaune subūrė žmones, kuriems rūpi, kaip tas ryšys gali būti gyvas, prasmingas ir kuriantis vertę“, – sakė R. Lekavičius.
Pasak V. Drąsutės, svarbu, kad KTU absolventai jaustų, jog ryšys su alma mater gali augti kartu su žmogumi – kuriant profesinį tinklą, vykdant bendras iniciatyvas, perduodant patirtį studentams, plečiant galimybes mokytis vieniems iš kitų.
Kaunas – atviras
Tarptautinės konferencijos dalyviai turėjo galimybę ne tik klausytis pranešimų ir dalyvauti diskusijose, bet ir patirti Kauno akademinę bei kultūrinę aplinką.
Renginio metu daug dėmesio skirta ir neformaliam bendravimui. Būtent tokiose erdvėse, pasak organizatorių, dažnai gimsta naujos idėjos, partnerystės ir bendros iniciatyvos.
„Kartais svarbiausi konferencijų rezultatai atsiranda ne tik pranešimų salėje, bet ir bendraujant per pertraukas, dalyvaujant bendrose vakarienėse, vaikštant po miestą ar nuoširdžiai apsikabinant. Ši konferencija dar kartą parodė, kad bendruomenė gimsta ten, kur žmonės jaučiasi laukiami ir gali atvirai dalytis“, – pažymėjo V. Drąsutė.
KTU alumnų bendruomenė pastaraisiais metais aktyviai vystoma kaip svarbi universiteto ekosistemos dalis. Absolventai kviečiami įsitraukti į mentorystės programas, renginius, karjeros iniciatyvas, studentų ugdymą, universiteto strategines veiklas ir socialinius projektus.
„Baigę studijas žmonės išsineša patirčių, draugysčių, vertybių, prisiminimų ir dalį universiteto tapatybės. Labai norisi, kad absolventai nepamirštų savo alma mater, juk grįždami jie ne tik duoda, bet ir patys gauna: naujų ryšių, prasmės, įkvėpimo ir bendrystės jausmą“, – sakė V. Drąsutė.
