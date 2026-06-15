Svajonė, virtusi realybe: 800 gyventojų balsų Jonučiams padovanojo išskirtinę erdvę

Trys paskatos
Nuo šiol vietos jaunimas ir suaugusieji turi galimybę judėti ir stiprinti sveikatą po atviru dangumi visais metų laikais. Treniruotė gryname ore – viena iš paskatų, kitos – tai galima daryti nemokamai ir vos už kelių žingsnių nuo namų slenksčio.
Ar gali viena idėja sujungti šimtus kaimynų? Jonučių II kaimo gyventojai įrodė, kad tikrai taip. Profesionali lauko sporto salė įrengta įgyvendinant skambią Dalyvaujamojo biudžeto idėją „Lietuva – stipruolių kraštas!“ Parkas, kurį jau spėjo pamėgti šeimos su vaikais, dabar tapo dar universalesnis ir siūlo puikių aktyvaus laisvalaikio galimybių jaunimui ir suaugusiesiems.
Gyventojų vienybės rezultatas
Šventiniame atidaryme netrūko svečių: kartu su vietos bendruomene džiaugėsi Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, administracijos direktorius Mantas Rikteris, Garliavos apylinkių seniūnijos atstovai ir projekto iniciatoriai.
„Šis projektas gyvas todėl, kad juo patikėjo žmonės. Daugiau kaip 800 gyventojų balsų parodė, kad tokios erdvės Jonučiams reikia ir ji atlieps bendruomenės lūkesčius“, – renginio metu pabrėžė vicemeras L. Dilys.
Ypatingo dėmesio sulaukė Kauno rajono sporto centro treneris Elvis. Jis ne tik pristatė naujuosius treniruoklius, bet ir surengė praktinę treniruotę. Treneris dalijosi vertingais patarimais ir demonstravo, kaip taisyklingai ir saugiai naudotis įranga, kad rezultatai džiugintų greičiau.
Pritaikyta visiems
Naujoji lauko erdvė išsiskiria savo funkcionalumu. Joje įrengta keturiolika modernių treniruoklių, skirtų visoms pagrindinėms raumenų grupėms lavinti. Svarbiausias jų privalumas – reguliuojama apkrova. Vadinasi, čia efektyviai sportuoti gali tiek fizinį kelią tik pradedantys senjorai ar paaugliai, tiek patyrę atletai. Be to, aukštos kokybės įranga yra visiškai pritaikyta lietuviškiems orų kaprizams, todėl sportuoti bus galima visais metų laikais.
Projektas įgyvendintas Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – beveik 70 tūkst. eurų.
Už idėją dėkota jos autoriui Domantui Gliebui, rangovams „Traida“ ir visiems gyventojams, kurie savo balsais prisidėjo prie iniciatyvos įgyvendinimo.
Ši aikštelė – jau antroji sėkmingai įgyvendinta dalyvaujamojo biudžeto idėja Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Dalyvaujamojo biudžeto pradininkas
Prieš dvejus metus, taip pat birželį, finišavo III forto projektas – dalyvaujamojo biudžeto pradžia pakaunėje, nuo kurio 2021 m. prasidėjo šios programos įgyvendinimas. Idėją atnaujinti forto teritoriją kilo a. a. Ovidijui Jurkšai.
Ovidijus gyveno forto istorija, organizuodavo ekskursijas, stengėsi puoselėti autentišką istorinį paveldą. Savo žiniomis ir idėjomis dalijosi su vietos gyventojais, kartu kūrė tradicijas, kurias bendruomenė ir toliau puoselėja kartu su dabartiniu pirmininku Laurynu Čėsna.
Prasminga savivaldybės ir idėjos autoriaus kelionė buvo įamžinta Ovidijui skirtoje atminimo lentoje, kuri simboliškai pasitiks lankytojus tako pradžioje. III forte nusidriekė 700 m sveikatingumo takas, kuris ne tik kviečia pasivaikščioti po istorija alsuojančią teritoriją, bet ir supažindina lankytojus su įdomiais ir ne kiekvienam žinomais faktais apie forto sukūrimą, architektūrinius sprendimus ir kelių pastarųjų dešimtmečių pokyčius.
Įgyvendinant projektą įrengtos trys apžvalgos aikštelės su informaciniais stendais ir poilsio suoliukais, tako pabaigoje – edukacinė aikštelė, kurioje galima pamatyti fortą mažesniu masteliu.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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