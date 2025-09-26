Svarbu Romainių gyventojams: šis autobusas kursuos kitaip

Nuo rugsėjo 29 d., pirmadienio, keičiasi 71T autobuso maršrutas. Nuo šiol jis kursuos nebe Kaimelės, o atnaujinta Lubinų gatve.
Taip pat šiek tiek keičiasi grafikas. Atsiranda keturi nauji sustojimai Lubinų g.:
* Gaižuvėlės akligatvis ir Kraigo g. (vykstant iš Romainių);
* Kraigo g. ir E. Levino g. (vykstant į Romainius).
Visi autobusų tvarkaraščiai – čia.
Neseniai Kauno m. savivaldybė skelbė apie baigtus rekonstrukcijos darbus Lubinų gatvėje.
Atkarpoje nuo Liucijanavos gatvės iki Romainių gatvės paklotas naujas asfaltas, artimiausiu metu bus atlikti kelio žymėjimo darbai.
Čia įrengti šaligatviai iš abiejų pusių, iškiliosios pėsčiųjų perėjos ir greičio mažinimą bei saugumą užtikrinančios salelės.
