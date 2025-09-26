 Svarbu Romainių gyventojams: šis autobusas kursuos kitaip

Svarbu Romainių gyventojams: šis autobusas kursuos kitaip

2025-09-26 13:43 diena.lt inf.

Kauno m. savivaldybė pasidalijo svarbia informacija Romainių gyventojams.

Nuo rugsėjo 29 d., pirmadienio, keičiasi 71T autobuso maršrutas. Nuo šiol jis kursuos nebe Kaimelės, o atnaujinta Lubinų gatve. 

Taip pat šiek tiek keičiasi grafikas. Atsiranda keturi nauji sustojimai Lubinų g.:

* Gaižuvėlės akligatvis ir Kraigo g. (vykstant iš Romainių);

* Kraigo g. ir E. Levino g. (vykstant į Romainius).

Visi autobusų tvarkaraščiai – čia.

Feisbuko nuotr.

Neseniai Kauno m. savivaldybė skelbė apie baigtus rekonstrukcijos darbus Lubinų gatvėje.

Atkarpoje nuo Liucijanavos gatvės iki Romainių gatvės paklotas naujas asfaltas, artimiausiu metu bus atlikti kelio žymėjimo darbai. 

Čia įrengti šaligatviai iš abiejų pusių, iškiliosios pėsčiųjų perėjos ir greičio mažinimą bei saugumą užtikrinančios salelės. 

Kauno m. savivaldybės nuotr.
Šiame straipsnyje:
71T autobuso maršrutas
romainiai
Kaimelės gatvė
Lubinų gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų