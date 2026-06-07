Per Tėvo dieną – sukrečiantis vaizdas kapinėse: skaudu žiūrėti!

Prieš kelias dienas praūžęs viesulas čia paliko skaudžius pėdsakus – išversti ir perlaužti medžiai, išvartyti antkapiai, iškilnotos tvorelės ir plokštės, suardytos trinkelės. „Atrodė, kad einu ne kapinių taku, o audros nusiaubtu mišku, – emocijas vos tramdė pusamžė kaunietė, – Aš pamenu štai tą medį nuo vaikystės, o šiandien jis guli išvirtęs, šaknimis į dangų. Skaudu žiūrėti“.
Ne vienas lankytojas prisipažino iki paskutinės akimirkos nežinojęs, kas jų laukia prie artimųjų kapų. „Kol nenuėjau iki tėvų kapo, viduje buvo didžiulė įtampa. Aplink mačiau tiek nuverstų medžių ir sudaužytų paminklų, kad ruošiausi blogiausiam“, – kalbėjo garbaus amžiaus vyras su sūnumi.
Kol nenuėjau iki tėvų kapo, viduje buvo didžiulė įtampa.
Kapinių lankytojai pastebėjo, kad viesulas, judėjo gana siaura trajektorija. Vienos kapavietės liko visiškai nepaliestos – jose tebestovėjo gėlės ir žvakės, o vos už kelių metrų atsivėrė visiškai kitoks vaizdas – išvartyti antkapiai, medžiais palaidotos kapų tvorelės. Labiausiai nukentėjo vietos, šalia kurių augo dideli, dešimtmečius skaičiuojantys ąžuolai ir eglės.
Griūdami savo šaknimis jie ardė žemę, kėlė akmens plokštes ir niokojo tai, ką artimieji puoselėjo daugelį metų. „Sunku žiūrėti. Žmonės tiek investuoja, tvarko, prižiūri, o gamta per kelias minutes viską apvertė aukštyn kojomis“, – už galvos stvėrėsi dar viena kapinėse sutikta moteris.
Tuo metu kiti lankytojai jau buvo ėmęsi tvarkymo darbų – rinko nulūžusias šakas, valė takelius ir mėgino atkurti bent dalį tvarkos po netikėto stichijos smūgio. Tačiau daugelis pripažino, kad šių metų Tėvo dienos apsilankymas Seniavos kapinėse ilgam išliks atmintyje, bet ne dėl prisiminimų apie artimuosius, o dėl sukrečiančio vaizdo, kurį paliko viesulas.
Primename, kad apie rimtus nuostolius Seniavos kapinėse penktadienį pranešė ir Kauno miesto savivaldybė. Kaip teigta, kapinių teritorijoje darbai prasidėjo penktadienio ankstyvą rytą. Specialiosios tarnybos pjauna vėjo išguldytus medžius, smulkina šakas ir bando kuo greičiau išvalyti praėjimus, kad aplinka vėl taptų saugi.
„Darbai vyksta nuo pat ryto, kad kapinių teritorija būtų kuo greičiau sutvarkyta ir saugi lankytojams“, – informavo Kauno miesto savivaldybė.
Taip pat savivaldybės atstovai kreipėsi į visus Kauno ir aplinkinių rajonų gyventojus, kurie šį savaitgalį, artėjant Tėvo dienai, planuoja lankyti artimųjų kapus Seniavos kapinėse.
Lankytojų prašoma neišsigąsti pamačius audros padarinius ir išlikti itin atsargiems. Kadangi visi padariniai per kelias valandas negali būti visiškai pašalinti, kai kur vis dar gali būti nevalytų takų ar pavojingai pakibusių šakų. Gyventojai raginami apsišarvoti kantrybe ir supratingumu, kol teritorija bus galutinai sutvarkyta.
„Darome viską, kad kuo daugiau darbų būtų atlikta per artimiausią laiką“, – rašyta Kauno miesto savivaldybės pranešime.
(be temos)
(be temos)