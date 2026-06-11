Tikėjosi išskirtinio fontano, sulaukė eilinio

„Kauno dienos“ skaitytoja Kornelija pasidalijo savo pastebėjimais apie naująjį Rotušės aikštės fontaną. Moteris atkreipė dėmesį, jog Kauno miesto savivaldybė buvo skelbusi, kad čia atsiras miesto veidrodis, tačiau dabartinis vaizdas jo visai neprimena.
„Jėzuitų bažnyčios šešėlyje paskendęs „šulinio“ fontanas, anot vizijos autorių, galėtų būti išmontuotas, o jo vietoje atsirastų naujas traukos objektas – grindinyje įleistas vandens telkinys „miesto veidrodis“. Paviršiuje atsispindėtų aikštę supančių pastatų bokštai, čia braidytų vaikai, ramybe ir vėsuma mėgautųsi suaugusieji“, – taip pristatant, kaip atrodys Rotušės aikštės aikštės fontanas, buvo rašoma prieš keletą metų platintame spaudos pranešime.
Kaunietė būtent tokio fontano ir tikėjosi, tad, atėjus į Rotušės aikštę, teko nusivilti. „Tikrai laukiau kitokio fontano, nematyto, bet įrengė eilinį. Tokio pat tipo fontanai jau yra Vienybės aikštėje, Kauko laiptų viršuje ir Kovo 11-osios parke. Tiesiog vandens srovė trykšta iš grindinio – jokio išskirtinumo“, – apmaudo neslėpė Kornelija.
Kauno miesto savivaldybės atstovai nurodė, kodėl projektas buvo pakeistas ir atsisakyta „miesto veidrodžio“ idėjos.
„Tai jau ne pirmas tokio tipo fontanas mieste. Siekiant išlaikyti vientisumą, bendrą aikštės estetiką, švarą ir įvertinus, kad šio tipo fontanus itin vertina mažieji kauniečiai, nuspręsta įrengti būtent tokį fontaną. Šis fontanas suprogramuotas viena spalva ir jų keitimas nenumatytas“, – dienraščiui komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
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