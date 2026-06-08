Tikrasis miesto veidas gimsta iš ryšių tarp tų, kurie kuria, ir tų, kurie pastebi

Būtent čia ir slypi projekto „Metų kauniečiai“ esmė. Jis tampa tiltu tarp miestą kuriančių žmonių ir bendruomenės, kuri pastebi jų indėlį, tarp kasdienių pastangų ir nuoširdžios padėkos.
Ilgamečiai projekto mecenatai „Fi Clinica“ ir vienas garsiausių Lietuvos plastikos chirurgų Vygintas Kaikaris yra svarbi šios bendrystės istorijos dalis. Jų nuoseklus įsitraukimas rodo, kad grožio samprata gali būti gerokai platesnė nei estetika – tai tikėjimas žmonėmis ir jų kuriamomis iniciatyvomis.
„Smagu, kad šalia šio projekto turime tokių žmonių kaip V. Kaikaris. Jo įsitraukimas nėra formalus ar proginis, jis yra nuoseklus ir tikras, o būtent tokie žmonės ir suteikia iniciatyvoms vertę bei tęstinumą“, – ilgamete bičiulyste su „Fi Clinica“ ir plastikos chirurgu džiaugėsi Mindaugas Mickevičius, „Diena Media News“ akcininkas ir valdybos narys.
Anot jo, ši iniciatyva kasmet primena, kad miestą kuria ne tik pastatai ar viešosios erdvės, bet ir žmonės, kurie savo pavyzdžiu telkia bendruomenę, įkvepia kitus. Tokie pavyzdžiai rodo, kad įvertinimas nėra vien simbolinis gestas. Kartais jis padeda prasmingoms iniciatyvoms pasiekti dar daugiau žmonių. Tai patvirtino ir šiųmetės „Metų kaunietės“, gydytojos anesteziologės-reanimatologės Vilmos Traškaitės-Juškevičienės istorija. Ne per seniausiai iš misijos Ukrainoje grįžusi medikė džiaugėsi, kad po projekto pavyko nuveikti dar daugiau – jos veikla ir išaugęs žinomumas padėjo sutelkti bendruomenę ir surinkti daugiau lėšų Ukrainos medikams.
„Kai gebame pastebėti ir įvertinti vieni kitų pastangas, stiprėja ne tik bendruomenė – stiprėja ir pats miestas. Tokie projektai padeda išsaugoti dėkingumo kultūrą ir primena, kiek daug gali vienas žmogus“, – pabrėžė dienraštį „Kauno diena“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.
Pasak jo, projektas „Metų kauniečiai“ dėmesį paverčia veiksmu, o pagarbą – matomu įvertinimu tiems, kurie savo darbais prisideda prie miesto augimo.
„Per daugelį metų šis projektas leido išgirsti daugybę įkvepiančių istorijų. Kiekviena jų primena, kad didžiausi pokyčiai prasideda nuo žmonių, kurie savo darbais kuria vertę kitiems“, – M. Mickevičius dėkojo visiems, kurie savo veikla prisideda prie Kauno ir jo bendruomenės stiprinimo.
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