Tragikomišku serialu virtusioje atrankoje grįžta prie aukštojo pilotažo?

Šiandien Nacionalinė teismų administracija paskelbė, kad naujoje atrankoje į Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigas dalyvauja trys šio teismo teisėjai: Sigita Meškauskienė, Vaida Motiejūnienė ir Arūnas Purvainis. O Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos, kuri vėl spręs kuris iš jų tinkamiausias, posėdis planuojamas birželio mėnesį.
Belieka priminti, kad teisėja Sigita Meškauskienė, kaip ir A. Purvainis, nagrinėjanti baudžiamąsias bylas, jau buvo pateikusi savo kandidatūrą į teismo pirmininko pareigas ankstesnėje atrankoje. Tačiau vėliau – Teisėjų tarybai priėmus nutarimą kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos tuomečiam Kauno apylinkės teismo pirmininkui A. Purvainiui iškėlimo dėl galimai jo padarytų Teisėjų etikos kodekso pažeidimų, savo kandidatūrą atsiėmė. Būtent S. Meškauskienė incijavo šį sprendimą – jos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus gavusi Generalinė prokuratūra suteikė jai pranešėjos statusą.
Pasibaigus A. Purvainio kadencijai Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose, tačiau įstrigus naujai atrankai į jas, laikinai vadovauti šiam teismui 2025-ųjų balandį buvo paskirta buvusi jo pavaduotoja V. Motiejūnienė, nagrinėjanti civilines bylas. Ji eina šias pareigas iki šiol, t.y. jau daugiau kaip vienerius metus.
Kaip jau rašyta, praėjusi atranka į Kauno apylinkės teismo vadovus, paskelbta 2025-ųjų pradžioje, virto tragikomišku serialu su detektyvo elementais. Jos finišo sulaukė tik pusė iš šešių į šią atranką užsiregistravusių kandidatų. Ir ji buvo sustabdyta beveik devynis mėnesius, prasidėjus šokiruojantiems „amerikietiškiems kalneliams“: kaip jau užsiminta, Teisėjų tarybai kreipųsis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos A. Purvainiui iškėlimo, konstatavus galimai jo padarytus Teisėjų etikos kodekso pažeidimus, ši byla buvo iškelta ir perduota nagrinėti Teisėjų garbės teismui. O šis pareiškė A. Purvainiui pastabą, tačiau pastarasis šį sprendimą apskundė Aukščiausiajam Teismui, kuris jo skundą atmetė, bet buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas neatsiėmė savo kandidatūros antrą kadenciją vadovauti šiam teismui ir po Aukščiausiojo Teismo verdikto.
Galiausiai Pretendentų į teisėjus atrankos komisija paskelbė, kad tinkamiausia iš likusių trijų kandidatų tapti Kauno apylinkės teismo pirmininku yra šio teismo teisėja Kristina Imbrasienė, nagrinėjanti civilines bylas, gavusi keturis balsus „už“ ir du „prieš“.
Tiesa, kaip balsuota už kitus du kandidatus – antrai kadencijai į šias pareigas taikiusį A. Purvainį ir dar vieną šio teismo teisėją, taip pat nagrinėjantį civilines bylas, – Vaidotą Granicką, viešai pateiktoje šios komisijos išvadoje nutylėta.
Tačiau Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos išvadoje teigta, kad K. Imbrasienė – tinkamiausia kandidatė artimiausius penkerius metus vadovauti antrajam pagal dydį Lietuvos teismui, remiantis darbo rezultatais ir Kauno apylinkės teisme atlikta anonimine apklausa, kurioje dalyvavo 118 respondentų. Išvadoje teigta, kad dalis teismo darbuotojų, tiesa, nenurodant kuri, palaiko K. Imbrasienės kandidatūrą ir mano, jog ji galėtų užimti teismo pirmininko pareigas dėl aktyvumo, organizuotumo ir komunikabilumo.
Tačiau Prezidentūra po beveik du mėnesius užsitęsusios tylos po minėtos komisijos išvados galiausiai nusprendė skelbti naują atranką į Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigas, o ne kreiptis į Teisėjų tarybą dėl patarimo skirti į jas K. Imbrasienę.
Portalas kauno.diena.lt tada kreipųsis į Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrių, kodėl priimtas toks mįslingas sprendimas, gautas atsakymas, kad „naujos atrankos paskelbimo pagrindinis teisinis pagrindas yra Prezidento diskrecija skirti ar neskirti Atrankos komisijos siūlomus pretendentus, nes jos atliktas pretendentų vertinimas Prezidento nesaisto“.
Vėliau paaiškėjo, kad prezidentas Gitanas Nausėda minėto mįslingo savo sprendimo išvakarėse buvo susitikęs su K. Imbrasiene. Ir po pokalbio su ja nusprendė skelbti naują atranką į Kauno apylinkės teismo pirmininkus. Vėliau jis teigė, kad tikisi, jog naujojoje atrankoje dalyvaus platesnis pretendentų ratas.
Praktika, kai prezidentas nesirenka Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos siūlomo kandidato, nėra dažna.
