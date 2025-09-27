Ukrainos ambasadorei rūpi karo išblaškytų vaikų likimai

Ambasadorė daug dėmesio skyrė karo išblaškytų vaikų temai – dingusiems, į Rusiją ištremtiems ir propagandai naudojamiems vaikams. „Kalbame apie pažeidžiamiausią grupę, kurios ateitis priklauso nuo tarptautinės bendruomenės solidarumo“, – pabrėžė O. Nikitčenko.
Vizito metu ji Kauno rajono savivaldybei padovanojo specialų pašto leidinį „Ukrposhta“, skirtą 150-osioms Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) gimimo metinėms. Pasak ambasadorės, M. K. Čiurlionio vardas svarbus ne tik Lietuvai, bet ir Ukrainai – šiandien Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 12-ajame atskirosios paskirties būryje tarnauja tolimesnis jo palikuonis, eilinis Artūras Čiurlionis.
Kauno rajonas nuosekliai remia Ukrainą – nuo humanitarinių siuntų iki pagalbos mūsų bendruomenėje gyvenančioms ukrainiečių šeimoms.
Savivaldybės vadovybė kartu su ambasadore kalbėjosi apie infrastruktūros plėtros, tarptautinių projektų, pagalbos ukrainiečių šeimoms mechanizmų, vaikų užimtumo ir laisvalaikio veiklų klausimus. Ypač akcentuota humanitarinė ir psichosocialinė pagalba, rūpinimasis žuvusių ar dingusių gynėjų vaikais.
„Kauno rajonas nuosekliai remia Ukrainą – nuo humanitarinių siuntų iki pagalbos mūsų bendruomenėje gyvenančioms ukrainiečių šeimoms. Mums svarbu, kad ši pagalba būtų tęstinė ir prasminga“, – sakė vicemeras Lukas Alsys.
Kauno rajonas palaiko glaudžius ryšius su Ukrainos Užkarpatės regionu – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 2015 m. Per bendradarbiavimo dešimtmetį vyko oficialūs vizitai, organizuojamos vaikų stovyklos, rengiami jaunimo mainai. Ukrainiečiams rajone siūlomi lietuvių kalbos kursai ir psichosocialinės pagalbos programos.
Ambasadorė O. Nikitčenko padėkojo už solidarumą ir pabrėžė, kad Lietuvos žmonių palaikymas Ukrainai yra neįkainojamas.
Naujausi komentarai