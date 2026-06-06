 Vėjas pridarė didelių nuostolių: rovė stogus, vertė medžius

Vėjas pridarė didelių nuostolių: rovė stogus, vertė medžius

2026-06-06 12:10
Edita Šileikė

Penktadienio vakare pro Kauną praūžė liūtis, o smarkus vėjas pridarė žalos. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) specialistams teko dešimtis kartų vykti į iškvietimus.

J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai J. Pabrėžos gatvėje nuplėšti trijų namų stogai

Kaip skelbė portalas kauno.diena.lt, vakar apie 21 val. J. Pabrėžos gatvėje gautas pranešimas, kad vėjas nunešė gyvenamojo namo stogą. Dėl įsisiiautėjusio vėjo padarytos žalos ir nunešto stogo teko vykti ir į A. J. Povilaičio gatvę.

„Į įvykio vietą atvyko daug ugniagesių. Kas atsitiko? Atsitiko stichija. Viesulas nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus, išvartė medžius.

Gaisras nekilo, neturime duomenų, kad būtų nukentėję žmonės. Tačiau stichijos šėlsmas pridarė daug žalos“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno PGV Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.

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Kaune vėjas nuplėšė namų stogus
Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kauno PGV suvestinėse išvardyta ir daugiau įvykių, kur teko darbuotis specialiosioms tarnyboms. Vien dėl ant kelio užvirtusių medžių reikėjo vykti kone dešimt kartų. Ugniagesiai kviesti ir dėl nutrauktų laidų, kai matėsi, jog jie kibirščiuoja.

Dėl smarkaus vėjo ir liūties dalis Kauno buvo likę be elektros. Šeštadienį ESO kai kuriose vietose dar atkuria elektros tiekimą, tad elektros neturi dar kelios dešimtys klientų.

Šiame straipsnyje:
vėjas
stichija
gamtos reiškiniai
gamtos nelaimė
išversti medžiai
elektra
Kaunas
liūtis
namo stogas

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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
0
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siferis
Nu va, nespejo Liandzbergas siferio pavogti.
0
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...
Miegojau su pradaru langu, bet nieko negirdejau, nors lauke bardakas
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