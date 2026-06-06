Vėjas pridarė didelių nuostolių: rovė stogus, vertė medžius

Kaip skelbė portalas kauno.diena.lt, vakar apie 21 val. J. Pabrėžos gatvėje gautas pranešimas, kad vėjas nunešė gyvenamojo namo stogą. Dėl įsisiiautėjusio vėjo padarytos žalos ir nunešto stogo teko vykti ir į A. J. Povilaičio gatvę.
„Į įvykio vietą atvyko daug ugniagesių. Kas atsitiko? Atsitiko stichija. Viesulas nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus, išvartė medžius.
Gaisras nekilo, neturime duomenų, kad būtų nukentėję žmonės. Tačiau stichijos šėlsmas pridarė daug žalos“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno PGV Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
Kaune vėjas nuplėšė namų stogus
Kauno PGV suvestinėse išvardyta ir daugiau įvykių, kur teko darbuotis specialiosioms tarnyboms. Vien dėl ant kelio užvirtusių medžių reikėjo vykti kone dešimt kartų. Ugniagesiai kviesti ir dėl nutrauktų laidų, kai matėsi, jog jie kibirščiuoja.
Dėl smarkaus vėjo ir liūties dalis Kauno buvo likę be elektros. Šeštadienį ESO kai kuriose vietose dar atkuria elektros tiekimą, tad elektros neturi dar kelios dešimtys klientų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)