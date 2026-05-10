Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode – profesorės Birutės Galdikas atminimo renginys

Minėjime numatyti svečių pasisakymai, profesorę pažinojusių žmonių prisiminimai, pranešimai apie jos darbus bei edukacinės veiklos vaikams.
Taip pat bus surengta simbolinė ąžuoliuko sodinimo ceremonija. Botanikos sode esančioje profesorės vardu pavadintoje giraitėje auga daugiau nei šimtas ąžuolų, skiepytų iš Lietuvos paminklinių medžių.
„Išskirtinis profesorės Birutės Galdikas pasišventimas gyvenimo tikslui padėjo jai tapti viena iš garsiausių pasaulyje lietuvių kilmės mokslininkių. Kartu ji buvo labai santūri, paprasta ir linkusi nuoširdžiai bendrauti moteris, nepamiršdavusi pabrėžti lietuviškos kilmės“, – sako VDU profesorė Vida Mildažienė.
Svarbiu renginio akcentu taps Eglės Aukštakalnytės-Hansen fotografijų parodos „Orang’utan – Miško žmogus“ atidarymas. Paroda skirta profesorės B. Galdikas atminimui ir kviečia pažvelgti į orangutanus jų natūralioje aplinkoje – Borneo salos tropinėse džiunglėse.
„Fotografuodama orangutanus keliose Putingo iškyšulio nacionalinio parko vietose supratau, kad turiu šią unikalią galimybę stebėti juos gyvai natūralioje aplinkoje tik dėl Birutės Galdikas atkaklių pastangų išsaugoti senąsias džiungles“, – teigia E. Aukštakalnytė-Hansen.
Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su VDU kitą savaitę kviečia mokyklas skirti vieną pamoką profesorės atminimui.
Mokykloms parengta speciali edukacinė medžiaga – 30 minučių trukmės vaizdo pasakojimas apie B. Galdikas gyvenimą, mokslinę veiklą bei orangutanų tyrimus.
Ministerija po filmo peržiūros mokytojus ragina „inicijuoti diskusijas su mokiniais apie tai, kokių vertybių moko B. Galdikas pavyzdys ir kaip kiekvienas žmogus galėtų prisidėti prie jos puoselėtų idėjų įgyvendinimo pasaulyje ir Lietuvoje“.
Profesorė mirė kovo pabaigoje Los Andžele po sunkios ligos. Ji buvo pirmoji mokslininkė pasaulyje, pradėjusi išsamius orangutanų tyrimus, įkūrė Tarptautinį orangutanų fondą, kuris veikia JAV, Indonezijoje, Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje.
2010 metais jai suteiktas VDU garbės daktaro laipsnis, tais pačiais metais B. Galdikas apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
