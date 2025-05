„Agurkinių“ vadeiva ir jo buvusi žmona Marina Bui sulaukė niukso iš Strasbūro teismo

Strasbūro teismo paskelbtame nutarime S. Velečkos ir Marinos Bui-Velečkienės peticija pripažinta nepriimtina, antradienį informavo Teisingumo ministerija.

Buvę sutuoktiniai EŽTT skundėsi dėl atsisakymo jiems skirti kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo įstaigoje. Jie kėlė klausimą, ar nacionalinės valdžios institucijos tinkamai pagrindė, kad S. Velečka galėjo turėti neribotą skaičių kontaktinių pasimatymų su artimaisiais, bet ne su žmona.

Bylos duomenimis, pareiškėjai tuomet buvo vyras ir žmona. Vyras, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, tapo įtariamuoju naujame ikiteisminiame tyrime dėl kelių nusikaltimų, įvykdytų organizuotoje grupėje.

Skyrus kardomąjį kalinimą, pareiškėjams suteikti trys kontaktiniai pasimatymai. Jų prašymas dėl neriboto tokių pasimatymų skaičiaus atmestas remiantis tuo, kad tai galėjo trukdyti naujam ikiteisminiam tyrimui. Vėliau jiems leista turėti neribotą skaičių nekontaktinių pasimatymų.

Per tą patį laikotarpį prokuroras leido S. Velečkai turėti neribotą skaičių kontaktinių pasimatymų su motina ir trimis vaikais.

EŽTT pripažino, kad atsisakydamos suteikti pareiškėjams neribotus kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo įstaigoje, valdžios institucijos apribojo jų teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Tačiau Strasbūro teismas konstatavo, kad toks apribojimas turėjo teisinį pagrindą, be to, ši priemonė taikyta siekiant užtikrinti netrukdomą ikiteisminį tyrimą bei užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.

Strasbūro teismas atkreipė dėmesį, kad tiek prokurorai, tiek nacionaliniai teismai vertino ir pagrindė pareiškėjų teisės į pasimatymus ribojimų proporcingumą. Jis grįstas poreikiu užkirsti kelią trukdyti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, be to, atsižvelgta į įtariamų nusikaltimų pobūdį ir sudėtingumą, įtariamojo teistumą ir naudojamus konspiracinius metodus, kuriais bendravo nusikalstamo susivienijimo nariai.

Nepaisant to, praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo kardomojo kalinimo pradžios, prokuroras reguliariai leisdavo pareiškėjams trumpus nekontaktinius pasimatymus, dalyvaujant laisvės atėmimo įstaigos atstovui.

Be to, praėjus devyniems kardomojo kalinimo mėnesiams, be neriboto skaičiaus trumpų pasimatymų prokuroras pareiškėjams leido reguliarius ilgalaikius pasimatymus.

„Taigi, pareiškėjų teisės į pasimatymus ribojimas nebuvo taikomas bendrai; kas kartą prokuroras vertino jo pagrįstumą ir reagavo į besikeičiančias bylos aplinkybes“, – nurodoma teismo sprendime.

EŽTT konstatavo, kad valdžios institucijos pateikė tinkamas ir pakankamas priežastis, dėl kurių apribota pareiškėjų teisė į pasimatymus, ir užtikrino teisingą pusiausvyrą tarp poreikių, kylančių iš teisėto tikslo, ir pareiškėjų teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Nuo 2013 metų laisvės atėmimo bausmę atliekantis S. Velečka yra nuteistas už vadovavimą ginkluotam nusikalstamam susivienijimui, nužudymą, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis labai dideliais kiekiais, jų kontrabandą, neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ir kitus nusikaltimus. Jam skirta 17 metų laisvės atėmimo bausmė.

Be to, jis dar teisiamas dėl kitų sunkių nusikaltimų.

„Agurkinių“ lyderis ir buvusi grupės „Olialia pupytės“ narė M. Bui susituokė 2015 metais, o 2023 metais pranešė apie skyrybas.