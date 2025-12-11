Arkivyskupas Kėvalas dviejų jaunų gyvybių žūties akivaizdoje: tikėjimas ir malda tegul gydo žaizdas

„Brangieji, visus sukrėtė skausmas, kurį atnešė jaunų gyvybių žūtys Kaune. Tragedijos akivaizdoje kviečiu melsti už nužudytas merginas ir jų artimuosius, kad Viešpats suteiktų stiprybės ir paguodos.
Melskime už visus, kuriuos palietė šie skaudūs įvykiai. Tegul mūsų malda tampa šviesos spinduliu, nešančiu viltį, kad tokios tragedijos daugiau nebesikartotų. Tikėjimas tegul gydo mūsų žaizdas ir padeda visuose pasirinkimuose“, – skelbia Kauno arkivyskupija K. Kėvalo kvietimą.
Priminsime, kad 29-erių Benas Mikutavičius įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
