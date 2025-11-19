 Autobuse susižalojo keleivė: kaltas pėsčiasis?

jei atpažįstate šį vyrą – praneškite policijai
2025-11-19 14:10 diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl eismo saugumo taisyklių pažeidimo ir prašo visuomenės pagalbos.

Anot policijos, rugsėjo 30 d. apie 9.20 val. Kaune, Romainių g., priešais autobusą netikėtai išbėgo vyras, šitaip sukeldamas pavojingą situaciją kelyje. Dėl šios priežasties, autobusui staigiai stabdant, nukentėjo autobuso keleivė (gim. 1966 m.). Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 684 arba el. paštu [email protected].

Už eismo saugumo taisyklių pažeidimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Ne briedis,
o pėsčiasis, pėsčiųjų perėjoje.
