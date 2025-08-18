 Avarijos liudininkai: kvieskit kunigą pašventinti šitą žiedą!

2025-08-18 17:22 diena.lt inf.

Pirmadienį prasidėjus vakariniam pikui Šilainiuose įvyko eismo nelaimė. Po susidūrimo vienas lengvasis automobilis apvirto ant stogo.

Kaip portalą kauno.diena.lt informavo Kauno policijos budėtojas, pranešimas apie avariją Prūsų ir Baltų g. žiedinėje sankirtoje gautas rugpjūčio 18 d. šiek tiek prieš 17 val.

Anot policijos, čia susidūrė du lengvieji automobiliai – „Audi“ ir „Škoda“. Panašu, kad smūgio būta stipraus – kaip matoma liudininkų užfiksuotose nuotraukose, „Audi“ apvirto ant stogo.

Socialiniuose tinkluose netruko pasklisti avarijos nuotraukos. Prie jų liudininkai rašė iškalbingai: „Kvieskit kunigą pašventinti šitą žiedą pagaliau!“. Panašu, kad eismo nelaimės šioje vietoje įvyksta ne pirmąkart.

Į įvykio vietą atvyko kone visos specialiosios tarnybos. Laimei, anot policijos, per avariją žmonės nenukentėjo, abu vairuotojai – blaivūs.

Pareigūnai toliau aiškinasi techninės avarijos aplinkybes.

Prūsų gatvė
avarija
eismo nelaimė
Šilainiai
apvirto ant stogo

