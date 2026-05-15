Bute rastas irstantis pusamžio kauniečio kūnas

Kaune bute ketvirtadienį rastas vyro kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, gegužės 14 d. apie 21.14 val. Kaune, Universiteto gatvėje, bute, rastas mirusio vyro (gim. 1974 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
