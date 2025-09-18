 Dėl dūmų Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ – ugniagesių sujudimas

Dėl dūmų Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ – ugniagesių sujudimas

2025-09-18 15:50 diena.lt inf.

Ketvirtadienį, prieš vidurdienį, ugniagesiai lėkė į Verkių gatvėje Kaune esančią mokyklą-darželį.

Dėl dūmų Kauno mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ – ugniagesių sujudimas / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, rugsėjo 18 d.11.36 val. buvo gautas pranešimas, kad iš elektros skydinės mokykloje-darželyje „Žiburėlis“ veržiasi dūmai. 

Atvykus ugniagesiams, vaikai ir darbuotojai iš pastato buvo išėję į lauką, veikė garsinė priešgaisrinė signalizacija. Atviros ugnies nebuvo, tačiau jautėsi dūmų kvapas. 

Atlikus žvalgybą mokykloje, rastas gaisro židinys. Kaip paaiškėjo, pirmojo aukšto skydinės patalpoje  buvo įvykęs trumpas jungimas saugiklyje. 

11.59 val. gaisras likviduotas išjungus saugiklį. Teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdintos patalpos ir pabudėta, kol atvyks aptarnaujančios įmonės elektrikas. 12.20 val. leista grįžti į klases 35 mokyklos darbuotojams ir 200 vaikų. 

