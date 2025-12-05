Dviejų merginų nužudymas Kaune: atnaujinta įtariamojo nuotrauka (yra vaizdo įrašas)

„Atnaujiname, kaip gali atrodyti galimas įtariamasis“, – teigiama policijos pranešime.
Kaune ketvirtadienį radus dviejų merginų kūnus, jų nužudymu įtariamas tas pats asmuo – B. Mikutavičius, kurio paieška šiuo metu intensyviausiai vykdoma Kaune,
Ketvirtadienį popiet bute V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 metais gimusios merginos kūnas. Ant jo nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Preliminariai pirmasis nusikaltimas įvykdytas apie 10–11 val.
Vėliau paaiškėjo, kad B. Mikutavičius, kaip įtariama, nužudė tikrą savo pusseserę, su kuria kartu gyveno tame pačiame bute. Nužudymo auka tapusi jauna žygaitiškė. B. Mikutavičius taip pat kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo.
Antroji 29-erių metų B. Mikutavičiaus galima auka buvo rasta ne savo namuose, bet bute, kurį turėjo parodyti esą galimam nuomininkui. Jos pasigesta po to, kai ji nuėjo su šiuo klientu susitikti.
Ši 24-erių metų nekilnojamo turto brokerė buvo rasta nužudyta ketvirtadienį – apie 20.30 val. viename Pramonės prospekto daugiabutyje, prie kurio, merginos pasigedus, pirmiausiai buvo aptiktas jos automobilis.
Manoma, kad ji galėjo būti nužudyta apie 12–13 valandą.
Ši Alytaus apskrityje registruota mergina gyveno su draugu kitame Dainavos mikrorajono daugiabutyje.
Naujausi komentarai