Dviguba žmogžudyste įtariamo Beno Mikutavičiaus elgesys stebina net visko mačiusius: kaip robotas

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, įtariamo žudiko elgesyje niekas nepakito nuo to laiko, kai dar praėjusių metų gruodį VTPT Kauno skyriuje pirmą kartą jį konsultavo specialistas. Atsižvelgiant į tai, svarstomi du scenarijai – arba B. Mikutavičius itin gerai apsimetinėja, arba iš tiesų turi psichologinių problemų.
Šaltinių duomenimis, įtariamasis dviejų moterų nužudymu Kaune – tylus, nekalbus, iš jo neįmanoma išpešti nė žodžio – tarsi robotas. Viliamasi, kad dabar jį nuosekliai stebint ir tiriant psichiatrams, kurie pasitelks numatytas priemones, situacija pasikeis. Šitiek laiko nekintantis B. Mikutavičiaus elgesys stebina net visko mačiusius.
Į Utenos ekspertinį skyrių, kuriame įtariamajam bus atlikta Kauno apylinkės teismo gruodžio pabaigoje skirta psichiatrinė ekspertizė, jis buvo išvežtas sausio 27-ąją. Tai oficialiai patvirtino prokuratūros atstovai. Kiek laiko B. Mikutavičius ten praleis, VTPT specialistai atskleisti nelinkę.
„Teismo ekspertizei ekspertas neturi teisės savarankiškai rinkti ar imti medžiagos, reikalingos teismo ekspertizei, bet nepateiktos jam proceso įstatymų nustatyta tvarka, o reikalingą medžiagą turi pateikti ją paskyręs teismas ar teisėjas arba jų įpareigoti pareigūnai ar atstovai. Tuo pagrindu, VTPT negali nurodyti tikslaus ar preliminaraus termino, per kurį bus atlikta ekspertizė“, – anksčiau portalo kauno.diena.lt žurnalisyams teigė VTPT patarėjas-teisininkas Petras Macejauskis.
Komentuodamas bendrąją tvarką, tada pašnekovas aiškino, kad Utenos ekspertiniame skyriuje asmenims, kuriems taikomas suėmimas, arba tiems, kurie jau atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikymo sąlygos maksimaliai atitinka tas, kokios taikomos areštinėse ar laisvės atėmimo vietose.
„Visą organizacinį darbą organizuoja VTPT, pasitelkdama saugos tarnybas ir policijos pareigūnus“, – sakė P. Macejauskis.
Benas Mikutavičius atvežtas į teismą
Nuo praėjusių metų gruodžio 7-osios, kai Kauno apylinkės teismas įtariamajam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams – jis buvo laikomas Kauno kalėjime, esančiame A. Mickevičiaus gatvėje.
„Dėl nusikalstamų veikų, kuriomis jis įtariamas, ir kitų vidinių saugumo elementų, jam taikoma sustiprinta priežiūra – pareigūnai intensyviau tikrina ir kontroliuoja. Kameroje jis yra su kitais dviem nuteistaisiais – išskirtinės izoliavimo sąlygos jam netaikomos“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams gruodį sakė Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovas Mindaugas Kairys.
Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas
Kaip jau rašyta, 2025-ųjų gruodžio 5-ąją B. Mikutavičių Kaune, Kalniečių parke, pastebėjo dvi jo paieškoje dalyvavusios moterys, o netrukus minia kitų susirinkusiųjų užkirto jam kelią ir neleido pasprukti. Įtariamasis buvo paguldytas ant grindinio S. Žukausko gatvėje ir perduotas atvykusiems policijos pareigūnams.
29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
