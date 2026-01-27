Eligijus Masiulis nebus paleistas į laisvę lygtinai: neįtikino elgesys

„Teismas konstatavo, kad elgesyje bausmės atlikimo metu matomi teigiami aspektai, bet tai savaime nereiškia, kad elgesio korekcija jau yra pakankamai akivaizdi ir įtikinanti“, – BNS nurodė teismo atstovė Vija Kudzienė.
Ši teismo nutartis įsiteisėja jos priėmimo dieną ir yra neskundžiama.
Pasak V. Kudzienės, socialinio tyrimo išvadoje teigiama, kad vis dar išlieka reikšmingi veiksniai, didinantys riziką E. Masiuliui pakartotinai nusikalsti.
„Tai pirmiausia susiję su jo mąstymu ir elgesiu, gebėjimu atpažinti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti pasekmes. Pats nuteistasis pripažino, kad nusikaltimus lėmė tų pačių klaidų kartojimas, neapgalvotas elgesys, trumpalaikės finansinės naudos siekimas negalvojant apie pasekmes“, – nurodė teismo atstovė.
Teismo vertinimu, taip pat išlieka aktualus E. Masiulio gyvenimo stilius, socialinis ratas ir aplinkybės, kurie anksčiau turėjo įtakos nusikalstamam jo elgesiui.
„Nors įkaltinimo įstaigoje šis veiksnys laikomas kontroliuojamu, teismas pažymi, kad tai dar nereiškia, jog nuteistasis gebės jį suvaldyti laisvėje. Ypač turint omeny, kad anksčiau jis, būdamas jau brandus, užėmęs įtakingas pareigas vis tiek pasidavė korupciniams ryšiams“, – pažymėjo V. Kudzienė.
Buvęs politikas skundė praėjusių metų gruodžio Kauno apylinkės teismo nutartį, kuria atsisakyti jam taikyti lygtinį paleidimą.
Paleisti E. Masiulį anksčiau laiko siūlė Lygtinio paleidimo komisija, nes jis nuteistas pirmą kartą, jau atliko dvejus metus laisvės atėmimo ir nusikalstamo elgesio rizika vertinama kaip žema, bet su tuo nesutiko prokuratūra, prašiusi atmesti komisijos nutarimą.
Komisija eksparlamentaro lygtinį paleidimą svarstė pirmą kartą.
E. Masiulis kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino jį kaltu korupcijos byloje. Ekspolitikas atlieka pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmę, jos terminas sueina 2029 metų gegužės pabaigoje.
Pagal Bausmių vykdymo kodeksą, nuo keturių iki dešimties metų laisvės atėmimą atliekantys nuteistieji gali būti lygtinai paleisti, kai atlieka pusę jiems paskirto laisvės atėmimo.
Jei nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, šis terminas gali būti trumpinamas dar iki devynių mėnesių.
Kaip rašė BNS, E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė kyšį iš byloje kaltu taip pat pripažinto verslininko Raimondo Kurlianskio už veikimą „MG grupės“ interesais. Kyšio suma teismas pripažino daugiau nei 240 tūkst. eurų, kuriuos konfiskavo iš E. Masiulio.
R. Kurlianskis ir už kyšininkavimą laisvės atėmimu nuteistas ekspolitikas Vytautas Gapšys irgi jau bandė išeiti į laisvę lygtinai, bet teismai jų skundus atmetė.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
