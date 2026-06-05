Gamta pašėlo: Pabrėžos gatvėje nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus

„Į įvykio vietą atvyko daug ugniagesių. Kas atsitiko? Atsitiko stichija. Viesulas nuplėšė trijų namų stogus, nutraukė elektros laidus, išvartė medžius.
Gaisras nekilo, neturime duomenų, kad būtų nukentėję žmonės. Tačiau stichijos šėlsmas pridarė daug žalos“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus budėtojas.
Pasak jo, į J. Pabrėžos gatvę suvažiavo nemažai ugniagesių ekipažų.
„Net negalėčiau tiksliai pasakyti. Daug atvyko. Dabar įvykio vietoje dirba daug žmonių, nes padaryta didelė žala“, – tvirtino budėtojas.
Penktadienio vakarą viesulas siautėjo ir VDU Botanikos sode.
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