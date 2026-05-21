Girta peiliu švaisčiusis kaunietė įkalinimo neišvengė: nepavyko sugraudinti nė vieno Temidės tarno

Pėdų mėtymas nepadėjo
Kaip jau rašyta, 2025-ųjų balandžio 10-osios naktį – 00.36 val. – įvykio liudytoju prisistatęs asmuo Bendrajam pagalbos centrui (BPC) pranešė, kad nežinomas užpuolikas vieno Kauno Dainavos mikrorajono daugiabučio, esančio Birželio 23-iosios gatvėje, kieme peiliu sužalojo vaikiną ir pasišalino iš įvykio vietos.
Policijai tikslinant įvykio aplinkybes, paaiškėjo, kad nusikaltimą įvykdė moteris. Juo įtariama E. Borodkinaitė rasta po gero pusvalandžio neblaivi viename gretimo daugiabučio bute. Tačiau įtariamoji iš pradžių bandė tikinti, kad sužalotasis pats atvyko į jos kiemą su peiliu, kurį ji bandė nesėkmingai atimti.
Galiausiai E. Borodkinaitė prisipažino, kad pati išėjo vidurnaktį į kiemą parūkyti su virtuviniu peiliu džemperio kišenėje. Esą ne per seniausiai buvo jį nusipirkusi ir pamiršo iš kišenės išsiimti. Kartu su ja tada į kiemą išėjo ir pas ją vakarojusi draugė, pas kurią atvažiavo netrukus sužalotas asmuo.
Įtariamosios viešnia vėliau atskleidė, kad užstalės šeimininkė, eidama kieman, pasiėmė šį peilį iš virtuvės.
Visus taškus ant „i“ sudėjo E. Borodkinaitės viešnios bei sužeistojo susirašinėjimas telefonu prieš šį įvykį. Kviečiama susitikti buvusi pastarojo mergina teigė, kad negali palikti draugės, su kuria vakaroja. Ir ši labai pyksta dėl judviejų bendravimo.
Visų parodymai – skirtingi
Policijos pareigūnams pavyko rasti nusikaltimo įrankį E. Borodkinaitės buto balkone – panašu, kad jį bandyta slėpti tarp kitų ten buvusių daiktų.
Šiuo peiliu sužalotą smarkiai kraujuojantį nukentėjusįjį greitosios pagalbos medikai, konstatavę durtinę-pjautinę žaizdą kairėje pilvo pusėje, skubiai išvežė į Kauno klinikas. Ten nustatyta, kad jis įvykio metu buvo blaivus. Dėl jo sužalojimo sulaikytai E. Borodkinaitei nustatytas beveik vidutinis – 1,49 prom. girtumas.
Stojus prieš teismą, E. Borodinaitė teigė, kad išėjus tą vakarą su viešnia į kiemą parūkyti, staiga jame atsirado ir pastarosios draugas, su kuriuo ji prieš tai be perstojo pykosi. Teisiamoji tikino mačiusi tada šį vaikiną pirmą kartą. Tačiau netruko su juo, sėdinčiu savo automobilyje atidarytu langu ir užvestu varikliu, susiginčyti. Dėl ko – neatsimena. Kaip ir dėl ko jiedu tada apsispjaudė, po ko automobilio savininkas išlipo laukan ir ėmė ją vytis. O ji tada netikėtai užčiuopė kišenėje peilį, kuriuo pasinaudojo, kai buvo pavyta.
Tiesa, E. Borodkinaitės viešnia teigė, kad apspjautas jos draugas sulaukė smūgio peiliu, kai, išlipęs iš automobilio, uždavė būsimai smurtautojai klausimą:„Kodėl taip padarei?“.
Kodėl taip padarei?
Anot paties nukentėjusiojo, kai jis apspjautas išlipo iš automobilio, jausdamasis pažemintu, iš pradžių su juo dar kalbėjosi E. Borodkinaitės sugyventinis, kuris jį ramino. Tačiau pastarojo gyvenimo draugė netrukus, nieko nesakiusi, išsitraukė iš kišenės peilį ir smogė šiuo jam į pilvą.
Buvo pasiųsta už grotų
Nukentėjusysis pareiškė E. Borodkinaitei 10 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu. Ir grindė jį tuo, kad, buvęs gero fizinio pasirengimo po tarnybos kariuomenėje, po šio įvykio jis ne tik nebegali dirbti jokio sunkesnio fizinio darbo, bet ir neteko turėto.
Pareiškė E. Borodkinaitei 1011,61 eurų ieškinį už nukentėjusiojo gydymą ir Valstybinė ligonių kasa. Tačiau teisiamoji teigė, kad dėl prastos finansinės padėties negali nieko atlyginti, nes gyvena iš pinigų, kuriuos gauna už du mažamečius vaikus, kuriuos išlaiko, kaip ir savo sergantį sugyventinį, bei pašalpų.
Bylą nagrinėjusi Alytaus apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, skirdama bausmę E. Borodkinaitei, atsižvelgė ne tik į tai, kad už sunkų sveikatos sutrikdymą yra numatyta tik laisvės atėmimo iki dešimties metų bausmė, bet ir į tai, kad šį nusikaltimą E. Borodkinaitė padarė, pažeisdama ankstesnės vos prieš metus skirtos bausmės taip pat už smurtinį nusikaltimą, kuri dar buvo nepasibaigusi, draudimus vartoti svaiginančias medžiagas ir nuo 22 iki 6 val. išeiti iš namų. Ir tai buvo jau trečias E. Borodkinaitės teistumas. Pirmi du buvo už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, už vieną skiriant baudą, už kitą – keturių mėnesių laisvės atėmimą, ir taip pat atidedant šio vykdymą vieneriems metams.
Nors prokurorė siūlė skirti E. Borodkinaitei pustrečių metų įkalinimą, teisėja skyrė jai vienerių metų ir dešimties mėnesių laisvės atėmimą. Tačiau pridėjus prie jo neatliktą bausmės už ankstesnį nusikaltimą dalį, E. Borodkinaitė pasiųsta už grotų dvejiems metams ir vienam mėnesiui.
Nukentėjusiojo ieškinys tenkintas tik iš dalies, priteisiant jam penkis tūkstančius eurų. Tačiau iš E. Borodkinaitės valstybės naudai priteisti 355,45 eurai už teisines paslaugas, kurias nukentėjusiajam suteikė valstybės skirtas advokatas. Pilnai tenkintas ir Valstybinės ligonių kasos ieškinys.
Kakta sienos nepramušė
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo E. Borodkinaitei buvo paliktos kardomosios priemonės, skirtos po paleidimo iš sulaikymo – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos ir periodinė registracija policijoje.
Tačiau teisėjos L. Radzevičienės nuosprendį ji, padedama valstybės skirtos advokatės, apskundė, prašydama švelnesnės bausmės už įkalinimą bei sumažinti nuteistajam priteistą ieškinį dar perpus – iki 2 tūkst. eurų. Šis prašymas vėl buvo grindžiamas tuo, kuo bandyta sugraudinti ir Alytaus teismą, – kad viena augina du mažamečius vaikus, o jos gyvenimo draugas yra neįgalus.
E. Borodkinaitės skundą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Juditos Sungailaitės, Jūratės Petraškienės ir Vaido Vasiliausko kolegija šiandien paskelbė, kad jos skundą atmeta, nes nemato pagrindo skirti jai su laisvės atėmimu nesusijusią bausmą, nors nuteistoji ir akcentavo, jog turi mažamečių vaikų, o jos gyvenimo draugas turi sveikatos problemų. Anot skundą nagrinėjusios teisėjų kolegijos, minėtos aplinkybės egzistavo ir E. Borodkinaitei darant nusikaltimą, už kurį ji nuteista, tačiau akivaizdu, kad tai nesutrukdė jai nusikalsti.
Nėra, anot teisėjų kolegijos, pagrindo ir mažinti nukentėjusiajam priteistą penkių tūkstančių eurų žala. Ji atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, nes nuteistoji yra jauno darbingo amžiaus. Be to, sunkaus sveikatos sutrikdymo bylose priteisiama neturtinė žala svyruoja nuo 1449 iki 40 tūkst. eurų, tačiau nėra duomenų, kad dabartinė nukentėjusiojo būklė ateityje nepagerės.
Nuosprendis E. Borodkinaitei įsiteisėjo, vos konstatavus, kad jos skundas atmetamas.
Naujausi komentarai