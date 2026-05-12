Ieško smurtautojos, miesto autobuse aptalžiusios moterį

Kauno pareigūnai atlieka tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, kuomet vasario 27 d. 12.36 val. Kaune, autobuse, maršrutu Volungių g. – Josvainių g., nenustatyta moteris trenkė kitai moteriai.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 959 arba rašyti el. p. [email protected].
Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą gresia viešieji darbai arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
