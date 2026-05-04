Ilgasis savaitgalis Kaune baigėsi tragedijų repeticijomis keliuose daugiabučiuose

21.37 val. vieno Medvėgalio gatvės devynaukščio gyventojas pranešė, kad dega daugiabučio rūsys, į kurį per tirštus dūmus negalima įeiti.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai konstatavo, kad dega rūsyje esanti elektros skydinė. Ji užgesinta 6 kilogramų milteliniu gesintuvu. Tačiau spėjo išdegti.
Kilus šiam gaisrui, daugiabutyje dingo elektra. O tuo metu jo liftu kėlėsi arba leidosi du žmonės, kurie, dingus elektrai, įstrigo ties trečiu aukštu, primindami, kad tokiose situacijose negalima naudotis liftais.
Susisiekus su liftininkais, jie išlaisvino šios situacijos įkaitus tik po 20 minučių. Tačiau pastarieji greitosios medikų apžiūros atsisakė. Nors praėjus stresui, jau galbūt galvojo ir kitaip.
Ši generalinė galimos tragedijos minėtame daugiabutyje repeticija baigėsi tuo, kad atskubėjusiems namo administratoriams atjungus degusią skydinę nuo pagrindinio elektros įvado, evakuoti gyventojų iš butų neprireikė – tik išvėdintos patalpos. Tačiau, kuo viskas galėjo baigtis, jeigu gaisras būtų kilęs namo gyventojams jau įmigus, neaišku. Kaip ir neaiški kol kas šio gaisro priežastis.
Maždaug po valandos – 22.32 val. pranešta apie gaisrą vieno Taikos prospekto penkiaaukščio penktojo aukšto balkone.
Apie jį pranešė pati balkono savininkė, kaip paaiškėjo vėliau, nešusi žvakę, paslydusi ir sukėlusi šį gaisrą, nes balkone buvo degių daiktų.
Atskubėjus ugniagesiams gelbėtojams, ji jau buvo gaisrą likvidavusi, pademonstruodama šaltakraujiškumą tokiose situacijose, nes ne tik pati pranešė apie jį Bendrajam pagalbos centrui, bet ir puolė gesinti beįsiplieskiančią ugnį vandeniu. Deja, spėjo apdegti balkone buvusi medinė kėdė bei galimai pagalvė.
Nukentėjo ir pati balkono šeimininkė – pirminiais duomenimis, apdegė pirštą. Atvykę greitosios pagalbos medikai pirmąją pagalbą jai suteikė namuose. Tačiau, kaip bus toliau, neaišku.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešime apie šį gaisrą akcentuojama, kad dūmų detektorius nukentėjusiosios bute nebuvo įrengtas. O tai reiškia, kad jai begesinant gaisrą apsinuodijus dūmais, galimai tuo metu jau miegoję kaimynai nebūtų laiku apie šią nelaimę perspėti.
Nebuvo įrengtas dūmų detektorius ir vieno Partizanų gatvės penkiaukščio antrojo aukšto bute, kurio balkone sekmadienį prieš vidurnaktį taip pat kilo gaisras. Apie jį 23.41 val. pranešė kito namo gyventojai, išgirdę minėtame balkone kažką sproginėjant. Jie buvo įsitikinę, kad gaisrą galėjo sukelti petardos.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai rado šiame balkone smilkstantį skudurą, kurį išmetė laukan ir užpylė vandeniu.
Ar buvo šiame bute tuo metu žmonių, neaišku. Tačiau konstatuota, kad jame dūmų detektoriaus nebuvo. O tai reiškia, kad, jeigu šis gaisras kiltų vėliau, kai penkiaukštis bei jo kaimynai jau būtų įmigę, niekas laiku apie jį nebūtų pranešę.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės Džiugintos Vaitkevičienės, jos kolegos atmetė, kad šį gaisrą sukėlė petardos. Jų manymu, kilo savaiminis užsidegimas šiame balkone sukrautų daiktų, tarp kurių galėji būti ir degių, krūvoje.
Naujausi komentarai