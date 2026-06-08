Išpuolis per neeilinę pilnatį baigėsi nuosprendžiu dėl grasinimo nužudyti svetimšalį „Bolt“ kurjerį

Incidentas per braškinę pilnatį
Kaip jau rašyta, šis išpuolis įvyko Šilainiuose, kuriuose gyvena A. Gelumbauskas, pernykštės birželio 13-osios, kuri buvo penktadienis, vakare ir dangaus skliaute kabant braškinei pilnačiai.
Policijos suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus šalyje tada pranešė, kad apie 20.40 val. prie vieno Kauno Pylimo gatvės namo atvykus 22-ejų metų kurjeriui, iš namo išėjo neblaivus (2, 93 prom.) 44-erių metų asmuo, laikydamas rankoje daiktą, panašų į pistoletą, kuriuo nusitaikė į atvykusįjį. Pranešime akcentuota, kad įvykio metu žmonės nenukentėjo. Jis baigtas tuo, kad iš minėto namo paimti trys legaliai laikomi ginklai: pistoletas ir lygiavamzdis bei graižtvinis šautuvai, pastarasis – su optiniu taikikliu, ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta.
Po šio incidento įtariamasis sulaikytas nebuvo. Teigta, kad dėl jam konstatuoto minėto sunkaus girtumo, kuris, anot medikų, lemia ne tik organizmo apnuodijimą, bet ir orientacijos praradimą. Jam tik įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją.
Tada slėpta ne tik nukentėjusiojo pilietybė, bet ir nutylėta, kad įtariamasis – jau minėtas buvęs Kauno rajono savivaldybės valdininkas, kuriam jau buvo paskelbtas vienas teismo nuosprendis.
Kažkas meluoja
Baigus naują A. Gelumbausko, kuris tuo metu jau buvo užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, konstatuota, kad jis pareikšto kaltinimo, jog, būdamas galimai apsvaigęs nuo alkoholio, prie savo namų, laikydamas kairėje rankoje pistoletą „Sig Sauer P230“, viešoje vietoje vijosi maisto užsakymą atvežusį „Bolt Food“ kurjerį – Palestinos pilietį ir grasino jam šaunamuoju ginklu, taip keldamas pavojų nukentėjusiojo gyvybei bei sveikatai, nepripažįsta.
Ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams A. Gelumbauskas teigė, kad išėjo tada iš namų tik su telefonu rankoje ir jokio ginklo kurjeriui nedemonstravo. Tačiau, kadangi pastarasis elgėsi agresyviai – pernelyg smarkiai klibino kiemo vartus, pasakė jam porą grubių žodžių ir grįžo atgal. O po to esą išėjo į ne per toliausiai namų esantį barą ir ten vartojo alkoholį, kol jį sulaikė policija. Anot A. Gelumbausko, incidento, jį vėl pasodinusio į teisiamųjų suolą metu, jis buvo blaivus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, iš tikrųjų įtariamasis išpuoliu prieš picą atvežusį kurjerį buvo sulaikytas minėtame bare – prie nugerto vos trečdalio alaus bokalo. Ir, pasak šio baro darbuotojų, jis atėjo čia, jau būdamas neblaivus.
Nukentėjusiuoju pripažinto kurjerio parodymai ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams sutapo su įtariamojo tik dėl pastarojo plūdimosi, išėjus tada iš namų su chalatu, iš kurio netrukus jis išsitraukė pistoletą. Anot nukentėjusiojo, jam atvežus picą ir niekam neatidarant vartų, jis padėjo picą ant žemės, kad galėtų labiau paklibinti vartus. Kurjerio nuomone, būtent picos padėjimas ant žemės ir tapo jos užsakovo, kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, įniršio priežastimi. Pamatęs jo rankose pistoletą, Palestinos pilietis teigė puolęs bėgti. Tačiau minėtas agresyviai nusiteikęs asmuo, nepaisant savo aprangos, dar jį kelis metrus vijosi.
Vienas apie reketą, kitas – apie patirtą šoką
A. Gelumbauskas šio teismo proceso laukė laisvėje – jam buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas niekur neišvykti. O paimti ginklai, kuriuos jis laikė legaliai, šautuvus – kaip medžiotojas, o pistoletą – savigynai, iki šiol saugomi policijoje.
Naująją A. Gelumbausko bylą Kauno apylinkės teismas atvertė pernai lapkritį.
Išvydęs tada prieš teismo posėdį žiniasklaidos fotoobjektyvus jis savo veido nedangstė, tačiau nepaleido iš rankų mobiliojo telefono, kurį be paliovos maigė. O pagarsinus kaltinamąjį aktą, ir toliau kategoriškai neigė grasinęs picą atvežusiam kurjeriui pistoletu.
Teisiamasis buvo linkęs teigti, kad jaučiasi reketuojamas nukentėjusiojo statusą turinčio Palestinos piliečio, kuris esą reikalauja iš jo 3 tūkst. eurų už nieką, nes išėjęs tada kieman ir pamatęs ant žemės padėtą atvežtą picą, jis tik žodžiu išreiškė savo nepasitenkinimą, tikindamas, kad apsiėjo tada ir be keiksmažodžių.
Nukentėjusysis, kuris buvo apklausiamas padedant vertėjai iš anglų kalbos, savo keturženklį ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos grindė tuo, kad išvydęs tada į save nukreiptą pistoletą, taip išsigando ir patyrė tokį šoką, kad nusprendė laikinai nedirbti „Bolt Food“ kurjeriu. Tiesa, tik tris dienas.
Be to, jis buvo linkęs patikslinti, kad picą užsisakęs teisiamasis tada buvo agresyviai nusiteikęs dar jo nematęs, o tik atsiliepęs telefonu, kai jis paskambino ir pasakė, kad atvežė užsakymą, bet negali patekti į kiemą. Ir netrukus išėjęs kieman namo šeimininkas iš karto puolė ant jo rėkti, tačiau, nesuprasdamas lietuviškai, Palestinos pilietis teigė atkreipęs dėmesį tik į rusiškus keiksmažodžius ir pakeltą toną.
Liudytojais šioje byloje buvo apklausti baro, kuriame buvo sulaikytas A. Gelumbauskas, darbuotojas, teisiamojo kaimynė, kuri pareigūnams teigė girdėjusi tada triukšmą, bei policijos pareigūnai, vykę į įvykio vietą. Tiesioginių įvykio liudytojų nėra.
Bausmė sugriežtinta, bet ieškinys sumažintas
Nors už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad tai gali būti įvykdyta, Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų, prokuroras pasiūlė teismui skirti A. Gelumbauskui laisvės apribojimą. Atsižvelgta į tai, kad jis kaltinamas nesunkiu nusikaltimu ir jo teistumas jau išnykęs, tačiau jis nepripažįsta savo kaltės.
Prokuroras siūlė skirti A. Gelumbauskui laisvės apribojimą aštuoniems mėnesiams, įpareigojant tiek laiko nevartoti kvaišalų bei išdirbti valstybės labui įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais ar nusenusiais asmenimis, 80 valandų.
Nukentėjusysis taip pat prašė teismo skirti A. Gelumbauskui jo poelgio vertą bausmę ir priteisti iš jo pareikštą ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos.
A. Gelumbausko advokatas, kaip ir pats teisiamasis, prašė išteisinimo, teigdami, kad nebuvo padaryta jokio nusikaltimo, ką įrodinėjo šio teismo proceso metu.
Bylą nagrinėjusi teisėja Inga Ambrulevičiūtė-Januškevičė pripažino A. Gelumbauską kaltu grasinus nužudyti „Bolt Food“ kurjerį – Palestinos pilietį ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą ir skyrė A. Gelumbauskui netgi griežtesnę bausmę, negu siūlė prokuroras, tačiau nukentėjusiojo ieškinį tenkino tik iš dalies. A. Gelumbauskui skirtas laisvės apribojimas devyniems mėnesiams, tačiau be intensyvios priežiūros, bet įpareigojant dalyvauti elgesio pataisos programoje, tuos devynis mėnesius nevartoti jokių psichiką veikiančių medžiagų ir per pusę metų atlyginti nukentėjusiajam priteistus 800 eurų, t.y. beveik keturis kartus sumažintą jo prašytą moralinį atlygį, kalbant teisine kalba – patirtą neturtinę žalą.
Net neabejojama, kad A. Gelumbauskas su savo advokatu šį nuosprendį skųs aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui.
Iškalbingas šleifas
Kaip jau užsiminta, A. Gelumbauskas jau buvo teistas.
2017-aisiais už prekybą poveikiu Lazdijų rajono apylinkės teismas jam skyrė beveik 3 390 eurų baudą bei konfiskavo neteisėtai įgytas pajamas, t.y, paimtą daugiau nei 430 eurų kyšį. Ir Kauno apygardos teismas, kuriam A. Gelumbauskas dar šį nuosprendį skundė, jo skundą atmetė.
Minėtas nuosprendis buvo grindžiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnų atliktu ikiteisminiu tyrimu, kurio metu nustatyta, kad A. Gelumbauskas, būdamas Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyresniuoju specialistu bei Nuolatinės statybos komisijos sekretoriumi, už 1 500 litų (daugiau nei 430 eurų) kyšį piliečiui D. J. pažadėjo paveikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją A. M., kad šis Kauno rajone esantį statinį pripažintų tinkamu naudoti.
Kaip taip pat jau rašyta, 2011-ųjų sausį A. Gelumbauskas buvo sulaikytas šioje byloje kartu su Kauno miško urėdu.
Nors STT pareigūnai tada buvo užfiksavę ir daugiau neteisėtų faktų, susijusių su galimu A. Gelumbausko piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu siekiant pripažinti statinius tinkamais naudoti, dėl kitų jam inkriminuotų nusikaltimų teismas jį išteisino, konstatuodamas, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
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