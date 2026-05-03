Kaune – avarija: automobilis kliudė ir kelio ženklą

Pranešimo apie avariją Aukštaičių gatvėje policijos pareigūnai sulaukė 16.06 val.
Kaip policijos atstovas teigė portalui kauno.diena.lt, į eismo nelaimę pateko „Audi“ ir „Subaru“.
Buvo pranešta, kad kliudytas ir kelio ženklas bei namas.
Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, sužalotų žmonių nėra, vairuotojai – blaivūs.
Anot policijos atstovo, sekmadienis – gausus įvykių. Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas su vagonais, tačiau daugiau itin išskirtinių nelaimių iki pavakarės nepasitaikė.
