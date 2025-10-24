 Kaune – avarija po avarijos

Kaune – avarija po avarijos

2025-10-24 12:39
Jurgita Šakienė

Kovo 11-osios g. penktadienį perpiet susidūrus dviem automobiliams vieno jų vairuotojas išvežtas į ligoninę.

Iš automobilių apgadinimo neatrodo, kad smūgio būta stipraus, tačiau Kauno policijos budėtojo turimais duomenimis, „Opel“ vairuotojas patyrė kaklo traumą – skundėsi kaklo skausmu.

Pranešimas apie nelaimę gautas spalio 24 d. 11.44 val. Ir „Opel“, ir „Volkswagen“ vairuotojai blaivūs. Nuotraukose matyti, kad „Opel“ po smūgio užvažiavo ant žaliosios vejos.

Įvykio aplinkybes ir priežastis aiškinasi pareigūnai.

Primename, kad tai – ne vienintelė avarija Kaune. Penktadienio rytą judrioje Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvių sankirtoje taip pat susidūrė du lengvieji automobiliai. Vienai vairuotojai prireikė medikų pagalbos. Avarija sutrikdė eismą.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija kaune
avarija LT
Kovo 11-osios gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų