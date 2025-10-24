Kaune – avarija po avarijos

Iš automobilių apgadinimo neatrodo, kad smūgio būta stipraus, tačiau Kauno policijos budėtojo turimais duomenimis, „Opel“ vairuotojas patyrė kaklo traumą – skundėsi kaklo skausmu.
Pranešimas apie nelaimę gautas spalio 24 d. 11.44 val. Ir „Opel“, ir „Volkswagen“ vairuotojai blaivūs. Nuotraukose matyti, kad „Opel“ po smūgio užvažiavo ant žaliosios vejos.
Įvykio aplinkybes ir priežastis aiškinasi pareigūnai.
Primename, kad tai – ne vienintelė avarija Kaune. Penktadienio rytą judrioje Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvių sankirtoje taip pat susidūrė du lengvieji automobiliai. Vienai vairuotojai prireikė medikų pagalbos. Avarija sutrikdė eismą.
