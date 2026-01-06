Kaune jau yra nukentėjusiųjų nuo galimai per didelio sniego kiekio: tai paaiškėjo vidurnaktį

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pagalbos šaukėsi viena gyventoja, kurios automobilis, nors ir stovėjo tuo metu kieme – šalia įgriuvusio garažo, taip pat buvo apgadintas.
Skambinusioji teigė, kad, nors grėsmė dar nepraėjo, patraukti savojo automobilio iš įvykio vietos negali, nes jis remiasi į kažkokią siją, o ją sujudinus, gali įgriūti ir likusių dviejų garažų stogai.
Apie šį įvykį pranešančioje Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje apie praėjusios paros iškvietimus teigiama, kad atvykus į įvykio vietą, konstatuota, jog sužeistų ar prispaustų žmonių nėra, tačiau dėl galimai nuo didelio sniego kiekio įgriuvus garažo stogui, buvo apgadinti du automobiliai.
Kadangi kvietusieji pagalbą teigė, jog, jų duomenimis, šie garažai priklauso Kauno miesto savivaldybei, ugniagesiai gelbėtojai tik aptvėrė įvykio vietą „Stop“ juosta ir patarė dėl tolesnių veiksmų kreiptis į šio turto šeimininkus.
Portalui kauno.diena.lt antradienio ryte susiskambinus su bendrove, įsikūrusia name, kurio kieme įvyko ši griūtis, jos darbuotoja teigė, kad prasidėjus snygiui, niekas šio plytinio pastato, kuriame yra keturi garažai, stogo nevalė. Tačiau akcentavo, kad po nakties įvykio paaiškėjo, jog tai daryti būtų buvę pavojinga.
Pašnekovės teigimu, panašu, kad pagalbą vidurnaktį kvietėsi jų name esančių dviejų butų gyventojai.
Portalo kauno.diena.lt fotografui antradienio ryte lankantis įvykio vietoje, apgadintų automobilių ten jau nebebuvo. Tačiau stovėjo keli galimai šios griūties išvengę arba tik šiandien ryte pasistatyti automobiliai. Tuo tarpu apgriuvę garažai atrodė kariškai.
Be to, ant vidinės šį kiemą juosiančios taip pat plytinės sienos, kuri – taip pat jau apgriuvusi, kabėjo apie galimą nelaimę perspėjantis užrašas: „Atsargiai! 2 m pavojinga zona! Pastato remontas, krentančių daiktų pavojus, nestatyti automobilių, nevaikščioti!“.
