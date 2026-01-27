Arvydas Vaitkus: iki penktadienio gatvės turi būti sutvarkytos

Po Naujųjų metų, kai pajūrį užklojo sniego danga, vis aštrėjo gyventojų nepasitenkinimas dėl nenuvalytų miesto gatvių. Į šią situaciją sureagavo ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Meras pabrėžė, kad už kelių ir šaligatvių priežiūrą atsakingoms įmonėms grės baudos, jei iki penktadienio nebus atlikti privalomi tvarkymo darbai.
„Oro sąlygos šią žiemą nepavydėtinos, bet tai niekaip nekeičia už gatvių ir šaligatvių priežiūrą atsakingų įmonių pareigos užtikrinti maksimaliai saugias sąlygas.
Ilgai girdėjome pasiteisinimus, opozicijos bandymus paaiškinti, kad gal ir nereikia taip jau gerai šaligatvių valyti, nes kažkada sniegas pats nutirps. Tuo metu žmonės priversti klampoti nenuvalytais šaligatviais ir slidinėti ledu padengtais laiptais bei takais.
Bendrovėms, atsakingoms už miesto priežiūrą, davėme terminą iki penktadienio susitvarkyti. Jei to nebus – laukia baudos ir kitos sutartyse numatytos sankcijos“ – akcentavo miesto meras.
Pasak mero, klaipėdiečiai neturi bijoti išeiti į lauką ir lindėti namuose dėl rangovų neveiklumo.
„Klaipėdiečiai neturi būti įkalinti namuose ir bijoti išeiti į lauką dėl to, kad kažkas neįvertino savo galimybių ir nesusitvarko su prisiimtais įsipareigojimais. Tvarka mieste nėra prašymas. Tai – pareiga. Tai aiškiai perdaviau rangovams ir pats asmeniškai“ – pabrėžė A. Vaitkus.
