 Kaune kliudė net kelis automobilius: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino

Kaune kliudė net kelis automobilius: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino

2025-12-14 12:30 diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, kuriuose užfiksuotos kelios apgadintos transporto priemonės Kaune, Pramonės prospekte. 

Kaune kliudė net kelis automobilius: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino
Kaune kliudė net kelis automobilius: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

„Eina sau.. Ateiti ir tokį vaizdą rasti“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ komentavo Diana.

„Kažkas stipriai paslydo ir pabėgo. Žiauriai čia“, – pridūrė Daiva.

Internautai svarstė, kaip įmanoma sukelti tokį incidentą.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.

Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad apie incidentą Pramonės pr. 9 gauti keturi pranešimai. 

Pirmas pranešimas gautas šeštadienį, 20.33 val. Užfiksuota, kaip baltos spalvos autobusiukas „Renault“ įvažiavo į kelis stovinčius automobilius – BMW, du „Volkswagen“ bei „Renault“ –  ir juos apgadino. 

Policijos atstovė nedetalizavo informacijos apie vairuotoją, tačiau paminėjo, kad jis po įvykio pasišalino, o automobilį paliko.

Policija dėl incidento pradėjo tyrimą. 

Šiame straipsnyje:
automobilis
kliudė automobilius
Kaune kliudė automobilius
vairuotojas paspruko iš įvykio vietos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų